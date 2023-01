Roberto Suárez: "¿Cervera? No hay prisa para la renovación pero estamos bien alineados"

¿Plantilla demasiado larga si llegan fichajes y no hay salidas?

"Sí, puede ser excesivo, pero con la dinámica de este año con lesiones y recaídas no queremos tener un riesgo de estar bastante justos en cuando a jugadores. Eso no quiere decir que no haya salidas. No tenemos la intención de que las haya, pero sí las valoramos de cualquier jugador que nos lña plantee. Todos los mercados de enero se producen situaciones inesperadas. Estamos atentos a esas situaciones y todos los jugadores tienen clara su situación".

Búsqueda de extremo y delantero.

"Creo que todos los clubes queremos más o menos lo mismo. Este mercado es más cerrado y más justo. Tenemos muy claro qué jugador queremos. Estamos trabajando en madurar ese fichaje y se pueda dar. Si no se da ese perfil que queremos nos quedaremos cómo estamos. Lo que tenemos claro es quién es el jugador o jugadores que queremos".

Renovación de Cervera.

"No hay prisa, pero sí todas las partes sabemos la comodidad con la que estamos trabajando. Vamos conociéndonos y hay confianza total para saber que todas las partes están bastante bien alineadas. Estamos en enero, vamos a ver cómo avanzamos. Hay muy buena sintonía y tranquilidad para lograr objetivos mejores".

Posibles salidas.

"Hay jugadores que nos han planteado su situación y le hemos explicado nuestro sentir. Lo ha tenido que admitir. ¿Marcelo Flores? El míster está contento, pero el Arsenal también tiene que valorar si la situación que vive es buena para él y para el club. Una vez cerrado, veremos qué pasa con él".

Margen para negociar con plantilla larga.

"Sea extensa o no, se alarga porque tenemos muy claro y muy concreto el perfil y los jugadores que queremos. Si tenemos la plantilla larga también es porque hay dos jugadores con ficha de filial que nos están aportando muchísimo. No tiene nada que ver que haya muchos jugadores para que no venga un jugador más".