El recuerdo de Dani Ruiz-Bazán sobre Quini: "Era más que un amigo, lo tengo como un hermano"

El 27 de febrero es un día marcado en el sportinguismo. En 2023 hace cinco años del fallecimiento de la gran leyenda rojiblanca, Enrique Castro, 'Quini'. El mundo del fútbol quedó consternado en aquel entonces, y las muestras de cariño se han sucedido también en este quinto aniversario. En Deportes COPE Asturias hemos hablado con Dani Ruiz-Bazán, que fue capitán del Athletic Club y que era íntimo amigo de 'El Brujo'. En sus palabras se nota la emoción y el emotivo recuerdo para su figura.

Porque para Dani Ruiz-Bazán, lo que tenía con Quini iba más allá de la amistad. Era como de la familia: “Lo tengo como un hermano. Más que mi mejor amigo. Hemos compartido y hemos vivido. Lo tengo presente porque soy de los antiguos y tengo marcados los cumpleaños en los calendarios. Y tengo marcado con letra grande el fallecimiento de él. Tengo una sala en mi casa con recuerdos y trofeos y tengo un rincón especial con recuerdos suyos”.

Y como todos los que le conocieron, destaca el tremendo valor humano que tenía: “Más allá de esa amistad que puede haber por el fútbol, Quini tenía un apartado especial en mi vida. Le he visto gestos en la vida que no son normales en una persona. Detalles con personas que estaban necesitadas más allá del fútbol. Dejaba dinero, ayudaba a la gente… en una ocasión no conseguí entradas yo para una final del Athletic en Bilbao y me las consiguió él, me las llevó hasta Llanes… siempre le tendré en el recuerdo”.

Es la perfecta confirmación de que Quini trascendió Gijón y Asturias: “Quini es más que Gijón. A nivel nacional dejó un recuerdo extraordinario. A parte de que era un extraordinario rematador. Tuvimos aventuras en Argentina, estuvimos a punto de tener una catástrofe, nos reíamos muchísimo. Lo tengo muy fresco”.