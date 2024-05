San Agustín de Cantorbery, Apóstol en Inglaterra

Los santos eruditos siempre nos han contado y mostrado el perfil de muchos de sus contemporáneos o antepasados que alcanzaron la perfección y Santidad.Hoy celebramos a San Agustín de Cantorbery, que formó parte del elenco de los Santos evangelizadores de la zona anglosajona. Los primeros datos sobre él, nos cuentan cómo en el año 597, el Papa le envió a anunciar el Evangelio a Inglaterra.

El motivo fue que San Beda el Venerable -cuya festividad conmemorábamos el sábado-, conoció a un grupo de esclavos traídos de los países anglosajones que desconocían, por completo, el Nombre de Jesús. San Gregorio les acoge, en el Monasterio de San Andrés en el Monte Celio, donde él era Abad. De esta forma surgirá en su mente la idea de ir a aquellas tierras. Sin embargo, su elección como Pontífice le impide realizar estos objetivos.

Por eso no no cejará hasta que mande misioneros, suerte que recaerá en los religiosos situados en Coelius y, a los que envió, poniendo como superior a Agustín. En el lugar donde se encontraban existía el culto a un mártir de la antigüedad llamado San Albano.La misión se llevó a cabo, con no pocas dificultades, dada la situación de vacilación en que se encontraba muchas veces Agustín.

El Santo Padre, le tendrá que confortar hasta que la Providencia le pone en el camino al rey Etelberto, pagano y liberal, pero casado con una francesa católica y bastante respetuoso, con los testigos del Evangelio. Consagrado Obispo de Cantorbery, se dedicó por completo al anuncio del Reino de Dios, convirtiendo a muchos y fundando innumerables comunidades cristianas, en el reino de Kent. Morirá en mayo del año 605. San Agustín de Cantorbery es considerado el Padre de la Iglesia Romana en las Islas Británicas.