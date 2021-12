El Real Oviedo se abstiene en la votación de LaLiga Impulso

El Real Oviedo, como ha podido confirmar Deportes COPE Asturias, ha sido el club que se ha abstenido en la votación del acuerdo entre LaLiga y CVC. El club azul, representado por Manuel Paredes en la Asamblea, ha sido la única abstención de los 42 clubes miembros, con 37 votos a favor y 4 en contra.

El Real Oviedo defiende que es capaz de financiarse por otras vías que no tengan que ver con el dinero del fondo, a través de ampliaciones de capital o de patrocinios. Desde el Oviedo se consideran un equipo 'especial' en este sentido por la presencia de CARSO. Siguen manteniendo las dudas con respecto al acuerdo y no quieren 'hipotecarse' durante tanto tiempo teniendo posibilidad de otras vías de financiación. Sin embargo, la abstención implica que no rechazan del todo el acuerdo.

La abstención provoca que el Oviedo quede ahora en manos de LaLiga, que será quien decida si el club entra o no en el acuerdo.