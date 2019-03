Raúl Entrerríos: “Tengo muchas ganas de seguir compitiendo”

Entrerríos es balonmano. Entrerríos representa los valores de un deporte del que es referente. A Raúl no hay homenaje o halago que le desvíen de su camino. “Siempre he querido ser un deportista válido para los equipos en los que he jugado. En León, en Valladolid y en Barcelona. El haber rendido en estos clubes me ha llevado a la selección. Ahora no pienso en el paso de los años, sino en seguir siendo competitivo y aportar al colectivo. Es lo que me ha funcionado siempre”. Y así se escribe su trayectoria de 500 partidos en la Liga Asobal, cifra que alcalzó en la última jornada.

A sus 38 años, con otra temporada de contrato en Barcelona, el Palau Blaugrana aplaudió a Entrerríos y sus 500 encuentros. Porte humilde siempre, sin concesiones a la parcela individual, pero agradecido. “Fue un fin de semana diferente, especial. No es una cifra sencilla de alcanzar. Es para estar orgulloso”, concede el modélico deportista asturiano.

El Barça gobierna el balonmano nacional. Europa espera. “Estamos en el buen camino”. Entrerríos piensa en el gran objetivo, la 'Final Four'. “Físicamente me encuentro bien y tengo muchas ganas de seguir compitiendo. Esto es fundamental, tener hambre por seguir conquistando títulos. Tengo un año más de contrato. Cuando termine, en 2020, abriré una nueva etapa. Las cosas están bastante claras en mi futuro”. Raúl Entrerríos habla y el balonmano le aplaude, como hizo el Palau el viernes.