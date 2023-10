¿Cómo está el equipo de piernas con tanta carga de minutos?

"Esperaremos a mañana. Veremos realmente quién puede iniciar o si tenemos que rotar".

¿Por qué no entra Diego Sánchez en la convocatoria?

"Diego Sánchez es decisión técnica. Por los cambios que puede haber y quién puede estar en el banquillo"

¿Qué partido esperas?

"Defienden muy bien. Es un equipo muy corto. Y agresivo para ir hacia adelante. En casa son muy fuertes y competitivos. Con balón tratan de tener iniciativa y juntarse mucho para acumular pases. Va a ser un partido muy complicado y más teniendo un día para prepararlo. Tenemos que acertar con la gente que pueda competir y tener ritmos altos".

¿La falta de preparación en el campo se compensa con la inercia que lleva el equipo?

"Cosas que se están haciendo bien darle continuidad y lo que haya que ajustar hoy lo hemos hablado en el vídeo. Hemos comentado algunos detalles que nos pueden ayudar. No podemos meter mucha carga ni mental ni física, porque el tiempo no da. La gente viene con mucha información y mucho desgaste y hay que priorizar lo importante para el partido".

Va a ser el primer gran desplazamiento, la primera gran 'Mareona'

"Es una presión positiva. Nos tenemos que sentir responsables ante ellos. La gente va a hacer el esfuerzo y quiere seguir viendo al equipo que está yendo. Es una responsabilidad. Estar a la altura de lo que nos pide la gente. Es ilusión de que nos acompañen y de sentirnos así fuera de casa. Hará que estemos un poco más cerca de El Molinón. Lo veo como un impulso".

¿El Sporting de Huesca ha llegado para quedarse fuera de casa?

"Queremos que llegue para quedarse. Que sea más regular en casa y fuera. Que sea más reconocible. No nos gustaría dar bajones de rendimiento. Nos gustaría ser lo más competitivos posible independientemente de si jugamos fuera o en casa".

¿Es más difícil entrenar y triunfar en el equipo de casa? A raíz de José Alberto

"Siempre es complicado estar en casa. Vives con tu familia, con tus amigos... Y son de tu club. Y tú también lo eres. Se sufre más cuando es tu club al que entrenas. Y el ruido mediático afecta a tu día a día. Es muy complicado lidiar con eso. Es muy difícil para un canario entrenar a Las Palmas. No estoy diciendo que aquí pase lo mismo, pero es lo que pienso con el equipo de mi ciudad. Es complicado. Nunca uno es profeta en su tierra. En mi caso se cumplió mucho. Me he ido muy lejos".

Djuka no está consiguiendo marcar gol... ¿Cómo lo gestionas y qué le pides?

"Le pido lo que está haciendo. El partido ante el Elche es espectacular, sobresaliente. Su participación siempre genera cosas en beneficio del equipo. Está sereno y está concentrado en lo que tiene que hacer para beneficio del equipo. Los goles son rachas. A veces las tendrá buenas y otras no. Pero mientras pueda rendir como lo está haciendo, con generosidad en defensa y en ataque, nos va a aportar muchísimo".

Gijón está en la carrera para ser sede de la cita, ¿eres optimista? ¿Qué supondría?

"Supondría para toda Asturias. Sería una noticia excelente. Para el fútbol, para la actividad económica, social... Sería una muy buena noticia".