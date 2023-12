Ramírez quiere que siga la racha en El Molinón: "Es el momento de apretar"

¿El hecho de ser el último partido del año en casa y contra el líder es un plus para el partido?

"Seguramente. Tenemos muchas ganas de enfrentarnos al líder y de volver a jugar en casa. Queremos seguir estando invictos y queremos sumar y cerrar el año bien en casa. Todo son ingredientes positivos para estar con toda nuestra energía".

¿Qué Leganés te esperas con tantas bajas?

"Esos jugadores que están de baja les ayudan y les hacen ser letales en transiciones. No tienen problema en convivir en su campo, defendiendo juntos, pero luego transitan como ninguno. Incluso en inferioridad numérica. Seguramente las bajas les afecten a ese juego. Pero con otros protagonistas seguirán queriendo usar esas armas".

¿Cómo está Campuzano?

"Está muy bien, ha entrenado muy bien esta semana. Sabiendo que ha estado dos semanas parado o trabajando más personalizada por ser cautos. Ya está listo para competir".

Sobre la no convocatoria de Enol Coto y Nacho Martín

"Es por tener un equilibrio en posiciones. Ante diferentes escenarios que se puedan abrir quiénes serían los cambios. Poblar arriba por la baja de Djuka".

Sobre la baja de Djuka, ¿Cree que es necesario una figura que pueda ayudar a los jugadores a gestionar los sentimientos?

"No tenemos psicólogo. No tenemos esa figura con el primer equipo. Tenemos a Ibarrondo como coach. No solo para los jóvenes. Los jóvenes y no tan jóvenes necesitamos herramientas para conocernos, para liberarnos y para gestionar nuestras emociones. Una vez leí una frase que dice que el que cree que al fútbol se juega con los pies es el mismo que cree que al ajedrez se juega con las manos. Hay que pensar, gestionar emociones... Es fundamental el entrenamiento mental. No es fácil gestionar subidas, bajadas, estrés... No solo para los profesionales, también para los chicos jóvenes".

¿Está sobre la mesa tener esa figura?

"Ibarrondo nos ayuda a nivel presencial y a nivel individual está con el cuerpo técnico y con directivos y jugadores desde la distancia, mediante videollamadas. El que quiera lo tiene disponible como una herramienta más".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es el último partido del año en El Molinón, han cambiado las cosas de los partidos de la temporada pasada a los de esta, ¿no?

"El fútbol y la vida son así. Todos tenemos momentos muy buenos y malos. Hay que aprovechar y disfrutar. Y ahora es cuando debemos exigirnos más. Es el momento de apretar y de seguir alimentando lo que se está generando en El Molinón".

¿El Leganés y el Sporting son los dos equipos revelación de lo que va de Liga?

"Sí. Nadie nos daba a estas alturas donde estamos".

¿Cuál es la clave por la que el Leganés está primero en la clasificación? ¿La mala racha que traen es un buen momento o un arma de doble filo?

"Tienen el escenario perfecto para pensar en darle la vuelta. Ante el tercero, que no ha perdido en su estadio... Defienden muy bien. Seguramente sea el mejor equipo. Y transitan mejor. Ese está siendo el secreto de este Leganés".

Si de ti dependiera, ¿es un alivio que no estén los jugadores que faltan o prefieres que vinieran con todo?

"Prefiero que me exijan a acomodarme. Prefiero ver donde están mis límites e irme a la dificultad que al a facilidad. Porque me va a saber más y mejor la victoria. Siempre va a ser una motivación extra".

¿Crees que podrían sentir la presión de estar ahí?

"Es normal que la gente se acostumbre rápido a lo bueno. Y cuando no se lo das, me voy a quejar. Es lógico que Borja pida tranquilidad. Es de sentido común. Nadie asciende en diciembre".

Sobre Pascanu lateral

"Por varios motivos. En un partido hay acciones a balón parado y ahí nos da un plus. En la estructura dependiendo del rival y los espacios y el uso que podamos hacer del lateral igual preferimos uno de ese corte o de más recorrido...

¿Cómo enfocas el parón?

"Se tiene previsto hacer una pequeña pretemporada en la que podamos acumular carga y entrenamiento. Estábamos pensando jugar algún amistoso, pero no lo vemos conveniente. En la última pretemporada hubo acciones de poco sentido común. Ahora que están respetándonos las lesiones no queremos correr riesgos. Estamos evaluando la posibilidad, pero seguramente quedemos trabajando de forma interna".