Ramírez: "Queríamos ganarlo y puede que hayamos ido con valentía y mucho deseo"

Valoración del partido

"A veces echas de menos un poco de situaciones de ida y vuelta. Ahí puede pasar cualquier cosa. Si no las aprovechas y ellos sí, pierdes el partido. Hemos hecho esfuerzo en la primera parte y después de los cambios y hemos podido tener un poco más de control, pero ha habido momentos de transiciones y ellos han sido mejores en las áreas".

¿Da la sensación de que un partido que se iba a ganar se pierde por errores?

"Seguramente. Las áreas es donde tienes que estar fino y concentrado para defender bien y para atacar y concretar bien la contraria. Ahí ha estado el partido de hoy".

¿El Sporting pierde hoy por renunciar al empate?

"Puede ser. Queríamos ganarlo y puede que hayamos ido con valentía y mucho deseo. Nos estábamos sintiendo en casa. La gente nos empujaba y yo era el primero en empujarles a ganar. Ahí puede haber faltado un poco de control y contundencia".

Sobre Gaspar

"Tuvo un crecimiento importante el año pasado. De tener que pelear para ganarse un hueco. Ha aprendido lo que es la categoría. Ha tenido una buena plataforma en el Burgos para competir mejor. Lo estamos disfrutando ahora. Tiene muchísimo margen de mejora. Lo bueno es que quiere mejorar y es consciente de lo que tiene que mejorar. Si llegas al área con deseo tienes más opciones".

Da la sensación de que era cara o cruz y salió cruz

"Por momentos del partido sí. En otros hemos querido controlar. Ha habido situaciones en las que nos ha faltado estar más compactos. En esas situaciones sí que hemos jugado al cara o cruz y ellos han ganado".

¿Cómo ha vivido la Mareona?

"Cuando vi los vídeos de la previa me he emocionado mucho. Hay un montón de gente que vive esto con una pasión que están deseando que pasen cosas buenas. Durante el partido poder girarme y ver mi banquillo rodeado de sportinguistas... Hoy estaba jugando en El Molinón. No sé si hay palabras para expresarlo. Solo me sale dar las gracias y pedirles que sigan confiando. Estamos haciendo las cosas para merecer lo que ellos merecen, que son más alegrías".

¿La decisión más difícil ha sido la del centro de la defensa?

"Seguramente de las que más. Cali está en un nivel muy alto. Era importante hoy el balón parado y Cali nos da muchísimo ahí. Insua no se merecía el banquillo, pero uno tiene que tomar decisiones y a veces son así de injustas. Pero es lo positivo de este año. Que tengo que tomar decisiones injustas. Y el que sale lo hace bien y el que se queda en el banquillo también".

¿Qué balance haces de la semana de tres partidos? ¿Sale reforzado el equipo pese a la derrota?

"Quería tanto el nueve de nueve que veníamos obsesionados con hacer nueve de nueve. Era dar un paso de gigante y establecernos ahí arriba. Pero estoy orgulloso de como hemos competido y de como han recuperado".

¿Qué tiene que cambiar el equipo para el Zaragoza?

"Trato de estar en equilibrio en la victoria y en la derrota. Trato de hacer siempre el trabajo lo mejor posible independientemente de los resultados. Analizaremos el partido".

Pasadas diez jornadas, ¿crees que el equipo al ascenso?

"Somos candidatos a competir cada fin de semana. Y a intentar ganar. Después de 42 jornadas ya veremos. Decir donde vamos a estar es contraproducente. Y ya nos ha pasado. Dejémonos de posicionarnos a final de año y posicionémonos ahora con lo que tenemos que hacer en el próximo partido".