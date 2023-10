Ramírez protege a Djuka: "Le veo bien; el gol no siempre depende de él"

El Real Sporting de Gijón ha comenzado bien la temporada. El conjunto rojiblanco está solo un punto por debajo del playoff de ascenso después de once jornadas en LaLiga Hypermotion, antes de visitar este domingo (18:30 horas) al Albacete Balompié en el Carlos Belmonte.

Vuelta al trabajo en Mareo y rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez

El Sporting viajará este sábado rumbo a León desde Mareo, a las 15:15 horas, para después viajar en AVE hasta Albacete. Tras la jornada de descanso, el Sporting regresó al trabajo este viernes. Tras la sesión, Miguel Ángel Ramírez compareció ensala de prensaante los medios de comunicación.

Estado de la plantilla: "Estamos siguiendo esa línea con aquellos que reportan cansancio y sobrecarga para no llegar a la lesión. En el fútbol de élite la lesión está presente siempre. Tomaremos una decisión con Nacho sabiendo que el riesgo de lesión está ahí".

Djuka. "Le veo muy bien, sereno y enfocado. Está centrado en lo que él puede controlar. El gol no siempre depende de él. Está presente, intentando hacerlo bien. Si está presente y está sereno, el gol será una consecuencia".

Jeraldino. "Tiene una molestia, pero por el entrenamiento. No se puede entrenar en un zoológico para ir a la selva, decía Mikel Arteta. No está jugando, pero tratamos de que los entrenamientos sean nivel de competición. Hemos decidido parar para que no vaya a más".

Línea fuera de casa. "Necesitamos reducir los momentos de descontrol. Hay que estar todo lo juntos posibles para reducir espacios al contrario, sabiendo que la mejor manera de defender es atacar bien y hacer daño".

Cinco goles encajados y dos partidos sin ganar. “Es el juego. Estamos concediendo poco, pero quizá el rival está teniendo más acierto. En nuestro caso es lo mismo: habrá partidos que generamos y las metemos y otras veces no. Hay un factor suerte en el juego, pero no nos preocupa”.

Momento clave en la temporada. “Intentamos ser regulares en el rendimiento. Hay rachas durante la liga y partidos que marcan. No veo el partido ante el Albacete como un antes y un después. Esto es muy largo, pero cuando no se gana hay que intentar a volver a sumar tres puntos lo antes posible. El Albacete nos pondrá problemas, pero haremos todo lo posible para ganar”.

Rubén Albés. "Me contactó antes de ir a Brasil. Le respeto mucho y me gusta mucho lo que hace. Su riqueza táctica te hace cuestionarte siempre qué va a hacer. Con Olaetxea puede cambiar de esquema durante los partidos. Ahí estará nuestra capacidad para amoldarnos”.

Presión del Albacete a la salida de balón. “Albés nos va a plantear diferentes presiones y hemos trabajado diferentes soluciones".

Campuzano. “Por supuesto que le veo. Está para ser titular cualquiera de los delanteros que tenemos. Lo mejor que le puede venir a Djuka es tener a Víctor así. Está trabajando genial y por supuesto que le veo para ser titular”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Competencia en el centro del campo. “Le viene muy bien al equipo. La situación ideal no era que Nacho Martín y Jonathan Varane sostuvieran al equipo. La situación de ahora es la ideal, con jugadores de jerarquía que llevan el peso y tutelen a los más jóvenes. No es lo mismo que Moisés Caicedo tenga a su lado a Christian Pellerano que tener a otro juvenil a su lado. Para Nacho Martín y Varane es mejor jugar con jugadores con jerarquía”.

Falta de gol de Djuka. “Le puedo pedir a Rubén Yáñez que no encaje goles, pero cuando no lo consiga le generará estrés y sufrimiento. Lo mismo pasa con los delanteros. Les pido gol, no hace falta decírselo, pero el juego es muy complejo y la portería, como dice David Vidal, mide lo que mide. Prefiero que pongan su energía en cosas que dependen de ellos”.

Diferencias entre el posicionamiento de Hassan y Gaspar Campos. “Necesitamos de Hassan y Gaspar cosas diferentes, tienen cosas distintas. A Gaspar le damos libertad dentro de un orden y a Hassan le pedimos algo más lineal”.

Consecuencia de no fichar a un delantero en verano. “Hemos ganado con la llegada de Roque Mesa y Campuzano está dando un paso adelante para ser importante. Más allá de eso, no puedo adivinar qué hubiese pasado si hubiera llegado un delantero".

Filial. “Me está gustando como están compitiendo todos. El míster está siendo capaz de darle un plus de agresividad y competitividad. Se están adaptando a todos los campos. En Mareo tienen más control y fuera de casa juegan más directo. Me gusta mucho lo que veo. Están cerca del mundo profesional y estoy en contacto con ellos para ayudarles”.

Hassan y Guille Rosas, ¿se molestan? "Creo que Guille le ‘molestó’ poco. Deberían de haber estado más cerca, pero estuvo muy pendiente del balance defensivo. Lo hemos trabajado con vídeos".