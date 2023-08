Ramírez: "No hemos aprovechado los momentos"

Valoración del partido

"No hemos aprovechado los momentos. En la primera parte nos hemos repartido momentos aunque ellos han llegado más que nosotros. En la segunda los teníamos ahí, cuando llega el gol anulado. Empezamos a dejar espacios, porque íbamos más descubiertos y sabíamos el riesgo que corríamos. Pero teníamos que ir a por el empate".

Ayudas a Pascanu

"Quiero volver a ver la jugada del gol. Nacho estaba eliminado y no llega Varane. Era algo que habíamos hablado, esas ayudas. Fuimos perderores en los duelos hasta llegar ahí".

¿Hay carencia de un mediocentro creativo?

"Hay que priorizar. Si da para mover plantilla e incorporar, incorporaremos y si no iremos a lo que necesitamos con más urgencia".

¿Por qué se vieron dos Sportings?

"No estoy de acuerdo. Cuando llega nuestro gol estábamos jugando en campo rival y estábamos siendo superiores. Incluso con mayor llegada que en la primera parte".

¿Le ha sorprendido el Racing con la pelota?

"La vimos contra el Oviedo. Queríamos dar un paso adelante y ser agresivos, pero con el marcador en contra, al tener que arriesgar sabíamos que les dábamos espacios".

Si se arrepiente de no haber jugado de inicio con dos delanteros

"Queríamos tener más solidez. Al no tener el potencial aéreo y las rupturas de Otero, queríamos tener un poco más de control por dentro. Y tener la bala a medida que avanzaba el partido de meter a un segundo punta".

¿Le ha sorprendido el Racing?

No, ya lo hemos visto en las jornadas anteriores. Y habían competido muy bien. El ritmo fue muy alto en los primeros minutos, con los dos equipos siendo muy agresivos. En el comienzo de la segunda parte bajaron un poco el pistón".

Valoración sobre Esteban Lozano, Fran Villalba y Guille Rosas

"Guille ha estado mucho tiempo parado. Necesita ir sumando entrenamientos y minutos de competición. A Villalba lo metemos cuando queríamos jugar con dos delanteros, entonces tenía que jugar por fuera. Lozano simplemente con su energía te lleva a campo contrario y te lleva al área. Con esa intensidad se ha ganado los minutos".

¿Cree que al equipo le falta atreverse fuera de casa?

"Es distinto este partido con la primera jornada. Hoy he visto al equipo queriendo ser el de casa. Queriendo presionar alto, atacar rápido... No he visto a un Sporting guardarse por jugar fuera o especulando".