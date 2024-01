Ramírez eleva la exigencia: "No firmo el Play Off"

¿Para cuánto tiempo está Mario?

"Está adaptándose al ritmo de entrenamientos. Viene sin ritmo de competición, pero se encuentra bien y le vemos bien. No está para un número elevado de minutos, pero entendemos que puede participar".

¿Qué valoración haces de su fichaje y de lo que comentó del viaje para convencerle?

"Llevamos haciendo un trabajo desde que acabó el mercado de verano para tener un mapa de jugadores ante imprevistos o salidas. Una vez terminado el último partido del año nos reunimos y vimos las opciones que teníamos y en las que el club ya estaba trabajando. Mario fue el elegido y por parte y parte nos pusimos de acuerdo. Contentos de que haya venido. Va a sumar desde el trabajo y nos va a dar características que a lo mejor no teníamos".

¿Qué esperas que le dé al equipo?

"A parte de tener buenos valores físicos en partidos abiertos y con espacios, amenaza con desmarques de ruptura y tiene buena velocidad punta. Ante rivales que se abren puede ser una amenaza constante. También suma dentro del área juego aéreo, instinto de llegada y provocar acciones. Es más un delantero de área".

David Guerra dijo que no se esperan nuevas entradas, ¿Lo comparte? ¿Está satisfecho?

"Sí, lo decía antes de que llegara Mario. Que a esta plantilla no teníamos que añadirle nada porque ha conseguido estar donde está. Que si venía algo fuera para sumar y tener algo distinto. Ya hemos comprobado lo competitivos que podemos llegar a ser. Estamos más que satisfechos con la plantilla. Estoy muy contento con el grupo y con el trabajo diario. No creo que haya que modificar nada".

¿Crees que puede influir la Copa al Tenerife?

"Tienen una plantilla suficientemente amplia y están recuperando efectivos para poder rotar. Ya se guardó ciertos jugadores que doy por hecho que mañana jugarán. Las Palmas cayó eliminado en el derbi en Copa y hace un partidazo contra el Villarreal. Seguramente porque eran más las ganas de ganar. Lo veo más por ese lado".

¿Hasta qué punto tranquiliza al técnico y a la plantilla saber que ya no vaya a haber más movimientos?

"Más por ellos que por mí. Yo estoy tranquilo. Ninguno deja de ser profesional, pero tienes esa intranquilidad o incertidumbre. Es más una situación individual que cada uno vive a su manera. Yo intento no pensar en eso y preparar el partido".

Valoración sobre el año que lleva en Gijón

"Me ha regalado esta oportunidad de entrenar a un club que me he dado cuenta de la dimensión que tiene. Me ha regalado muchas personas que he ido conociendo. Me ha permitido competir en una liga con un nivel muy alto de jugadores y entrenadores y eso me hace mejor entrenador y seguramente mejor persona".

Si te dan un papel en blanco, ¿firmas el Play Off?

"Yo te diría que no. Ya lo he hablado con la plantilla. Si nosotros mejoramos la primera vuelta, que tenemos la capacidad de hacerlo, vamos a tener un premio superior al Play Off".

Son cinco partidos sin ganar, ¿Hay algo de ansiedad por volver a hacerlo?

"No siento ni por parte nuestra ni de los jugadores ansiedad. El resultado a veces no es consecuencia. No hemos tenido esa fortuna que hemos tenido en otros partidos. Veo a todos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien. Que queremos más y que queremos mejorar esas cosas para estar más cerca de ganar".

¿Hasta qué punto consideras que los rivales ya conocen fórmulas para frenar al Sporting?

"El juego tiene también eso de fortuna. Al descanso el Huesca hace un cambio para poner cinco atrás. Y en la primera jugada de ataque nuestra Otero tira al larguero. Haces un cambio porque te están pasando por encima e imagina que se te ponen 1-0. No sé hasta qué punto es que nos hayan tomado la medida. Ocasiones hemos tenido. Yo creo que es cuestión de estar más afortunados de cara a puerta. Tener las tuvimos y si hubiéramos convertido estaríamos hablando de otra cosa".

¿Qué es lo que más destacaría del Tenerife? ¿Es un partido especial para ti?

"Nunca pensé que iba a estar de rival en el Heliodoro. Solo jugué derbis en fútbol base, que eran muy especiales. No estoy en un derbi, pero para mí sí lo es. Es muy especial este tipo de partidos. Son un equipo muy vertical. Si les das iniciativa y espacios te dominan y progresan. Pero si se sienten presionados, son verticales, acumulan gente en campo contrario y en último tercio. Arriba tienen calidad y tienen gente ganadora de duelos atrás. Como no salgamos con el máximo nivel de concentración y energía, el Tenerife te pasa por encima en su estadio".

¿Crees que el Tenerife ya no está en la pelea de la zona alta de la tabla?

"Es que si el Tenerife gana dos partidos se coloca perfectamente donde estamos nosotros. Está todo tan igualado que en cualquier momento te puedes volver a enganchar. Nosotros no estamos más cerca que el Tenerife del ascenso. No nos dejemos engañar por la clasificación. El décimo está a dos partidos de estar en Play Off".