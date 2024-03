Ramírez antes de recibir al Alcorcón: "Necesitamos ser conscientes de la dificultad del partido"

“A medida que vaya acercándose el final y teniendo más urgencia todo se vuelve más complicado. Tienen comportamientos diferentes, van muy alto incluso marcando al hombre. Otras veces también te esperan para contraatacar. Necesitamos ser conscientes de la dificultad del partido de mañana".

“Puede ser de ambas, mental y futbolístico. Con los equipos de abajo puedes tener menos espacios y encontrar ventajas. A veces depende de abrir el resultado. Necesitas acciones de uno contra uno, generar ventajas. Nos pasaba el año pasado que se nos hacía difícil encontrar ventajas”

“No es que se nos complique encontrar portería contraria, el problema es que a veces ni contabiliza porque no termina en tiro, pero hemos tenido acercamientos peligrosos como para que termine en ocasiones manifiestas. Durante mucho tiempo, más en casa que fuera, hemos tenido situaciones muy ventajosas. Contra el Albacete tuvimos más calma

“Diego está bien, ha entrenado con normalidad. Está bien”

“Roque va a volver a tener su momento, no tengo dudas. Está trabajando para poder entrar. Es una cuestión de elecciones de perfiles”

“Izquierdoz ha entrenado con normalidad esta semana. Controlamos la carga a principios de semana. Rivera está bien".

“Con respecto a Gaspar, el cambio de posición, las demandas son distintas. Le ha castigado jugar de espaldas, ha tenido más pérdidas de las que debería tener. Pero si vuelves a ver el partido te das cuenta del impacto positivo que ha tenido. Ves sus acciones y tienes poco que recriminarle”

“Con Nacho puede ser un tema de chispa, de energía, pero lo veo absolutamente normal. Los rendimientos no son lineales, hay altos y bajos en una competición tan liga. Se está encontrando mejor, él lo reconoce. Tengo absoluta confianza en que le vamos a ver a final de temporada en su pico de forma”

“No me influye quién nos arbitre. No importa a la hora de hablar con los jugadores. En lo personal, trato de que no me afecte. Sí les digo que ciertas acciones no se las van a pitar. Pasó con Hassan y los tacos en Zaragoza. No pitó ni falta”

“Intento elegir a los mejores. Aunque no estén a su mejor nivel pienso que pueden aportar mucho ahí. Entiendo que es la mejor opción para poder ganar”

“El rendimiento de Rivera habla por sí solo. Hemos visto la mejor versión de Rivera. Puede ser un jugador diferencial y cuando lo tienes, el equipo lo nota. Esperamos su mejor versión para el tramo final”

“Con Mario hay un tema físico. A nivel muscular va teniendo cosas y a nivel mental eres persona y te afectan las cosas como a todos. Le limitan ciertas molestias y se frustra. Tenemos que ver cómo ayudarle para que encuentre su nivel físico”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“La solución es que todos hagan goles. Cote, Nacho Méndez, Gaspi, Hassan… Si los delanteros se quitan la tensión de hacer gol pueden tener más fortuna de cara a portería”

“No puedo decir que tenga la espina clavada. Ha habido días de nivel muy alto. El reto suyo y mío es repetir eso durante más partidos. El reto es ser la mejor versión desde que llegó. Tanto Djuka como el resto”

“Hemos insistido en la importancia de balones al área y tener llegadas. Han alternado línea de cuatro y de cinco. Independientemente del perfil del delantero hay que llegar de segunda línea”