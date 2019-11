Tras la derrota ante el Numancia, el mediapunta del Sporting, Manu García, hace autocrítica. El jugador rojiblanco reconoce que “no nos ha salido nada. En lo personal no he estado bien tampoco. Son partidos feos, pierdes en el balón parado, te echas arriba y te hacen dos jugadas donde te pueden matar. El equipo sacó coraje, pero no pudo ser. Ahora a ir con todo al derbi”, reconoce.

Precisamente, el jugador rojiblanco no estará en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo al ser citado por la selección española sub-21. "Da rabia perdérselo, sobre todo tras una derrota. Ya me pasó una vez, que me fui con la selección tras perder”, admite. Sin embargo, el talentoso futbolista tiene confianza en sus compañeros y asegura que "el equipo hará un gran papel, lo seguiré, seguro que sacan el partido adelante”.