¿Qué es Orlegi Sports? Así es el grupo interesado en el Sporting

Orlegi Sports ha irrumpido con fuerza en la actualidad del Sporting. El grupo mexicano se ha interesado por la compra del paquete accionarial de la familia Fernández para tomar el control del club rojiblanco. Según cuentan fuentes del Grupo a COPE Asturias, ven al Sporting como "un club histórico con enorme potencial". El interés de Orlegi, aún en fase inicial, es tangible pero, ¿qué es Orlegi Sports?

Orlegi Sports es una empresa dedicada al mundo del fútbol que forma parte del Grupo Orlegi. Operan bajo el lema 'Ganar Sirviendo'. "Ganar Sirviendo es el pilar esencial en nuestro modelo de gestión, refleja y define nuestra forma de comportarnos y relacionarnos. Es un estilo de vida enfocado a generar valor a la sociedad, aportando en el desarrollo integral de nuestros colaboradores y sus familias, socios comerciales, patrocinadores y accionistas, con el claro objetivo de fungir como una herramienta de transformación social", explican en su página web.

Esta política, llevada al fútbol, se traduce en generar valor a los clubes y sacar un rendimiento económico que les permita mejorar a nivel competitivo. Los dos ejemplos más claros de su gestión se encuentran en dos clubes mexicanos: Santos Laguna y Atlas. Comenzaron en Santos Laguna en 2006, con el que fueron capaces de conseguir tres campeonatos Clausura en México (2012, 2015 y 2018) y uno Apertura (2014), para posteriormente entrar en Atlas en 2019 y conseguir hacer a un equipo en horas bajas, bicampeón (2021). También controlaron el Tampico Madero, club de Liga Ascenso MX (Segunda División) del que ya no forman parte.

Orlegi Sports está presente, además de México, en Estados Unidos o Escocia. Inspirado en los modelos del Celtic o de los Dallas Cowboys, Orlegi no promete resultados inmediatos: buscan resultados a través de los procesos. "Orlegi es una empresa seria. No prometen nada que no puedan cumplir", cuentan a COPE fuentes del entorno de la empresa. Su idea es tomar el fútbol como una empresa, tomando decisiones desde un prisma "racional y no emocional".

La política económica es clara: "comprar barato y vender caro". Uno de los ejemplos más llamativos es el del guardameta Agustín Marchesin, que despuntó en Santos Laguna para irse traspasado al América para luego dar el salto a Europa en el Oporto.

Una vez conquistado México, Orlegi lleva tiempo buscando la expansión en el fútbol internacional. En esa política de expansión se encuadra el interés por el Real Zaragoza o por el Newcastle, que no llegaron a fructificar. No proponen procesos invasivos sino dotar de independencia al club. "Mantienen una directiva propia del club, con gente que conoce el ecosistema. Su papel en Santos fue aportar lo necesario de forma externa para dotar al club de recursos propios", dicen fuentes conocedoras del 'milagro' de Santos Laguna desde la llegada de Orlegi.

La Directiva de Grupo Orlegi está presidida porAlejandro Irarragorri, la cara visible del éxito de Santos Laguna y Atlas. Es el líder y portavoz del Grupo, la cara reconocible de Orlegi. Alfonso Villalvaes el CEO, el otro hombre clave. La figura que, desde un segundo plano, negocia acuerdos relevantes para la actividad de la empresa. Según fuentes cercanas a Orlegi, fue un activo importante en el intento de compra del Real Zaragoza y ahora podría desempeñar el mismo papel en caso de intensificarse el interés por el Sporting, que se encuentra en una fase inicial.

La presencia de Orlegi en el fútbol mexicano no está exenta de polémica. Irarragorri ha sido acusado en su país de controlar en la sobre la Federación Mexicana de Fútbol y se le apunta como 'culpable' que no haya ascensos ni descensos en la Liga MX. Jesús Martínez, dueño de León y propietario del Grupo Pachuca, acusó a Irarragorri de controlar en la sombra la Federación.

El interés que despierta el Sporting de Gijón en el Grupo Orlegi es una muestra más de sus ansias de expansión hacia el fútbol internacional a través de un club histórico con gran respaldo social en España.