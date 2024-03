El 'profesor' de la generación de oro del Oviedo: "No cambio esta profesión por nada en el mundo"

El Real Oviedo juvenil está a las puertas de un partido histórico. Este jueves, en el Carlos Tartiere, se mide al Espanyol en las semifinales de la Copa del Rey, una fase a la que el conjunto carbayón nunca había llegado en su historia.

Los Cheli, Coballes, Pelayo o Jaime Vázquez son los miembros de esta generación ya inolvidable que ilusiona al oviedismo con un futuro en el primer equipo.

Paco Fernández, el 'profesor' de la generación de oro del Oviedo, en COPE Asturias

El entrenador de este equipo, que ya es historia del Real Oviedo, es Paco Fernández. Además de entrenador, Paco trabaja como profesor en un colegio. Cuenta en COPE Asturias su pasión por enseñar, la ilusión en su colegio y en el equipo por la Copa y el futuro brillante que parece esperar a esta generación de futbolistas.

¿Cómo estás antes de la Final Four? "Ilusionado, como todos los chavales. Con muchas ganas de empezar".

¿Cómo compatibilizas tu labor como profesor con el trabajo de entrenador del Oviedo? "Llevo muchos años como profesor. Es una vocación. Es compatible con ser entrenador, llevo muchos años, pero es un sacrificio. Es cuestión de organizarse, no hay problema, es una cuestión de tiempo, aunque a veces no da para todo. Los chavales a los que doy clase tienen una ilusión con la Copa tremenda, son chavales de 6 a 13 años. Hay niños y niñas que les encanta el fútbol, están todos ilusionadísimos".

Los niños del colegio te hicieron una pancarta de ánimo para la Copa. "Me hizo mucha ilusión. Ellos lo hacen como un regalo, como algo que llega a los jugadores. De las cosas más importantes que pasan es ver a estos chavales con la ilusión que tienen".

¿Es más fácil gestionar a los niños del colegio a los futuros futbolistas? "Es más difícil gestionar a los futbolistas, pero si te gusta lo que haces no es complicado. El cariño que les coges a estos chavales es muy grande, ves como progresan. No cambiaría esta profesión por nada del mundo. Es muy parecido ser profesor y ser entrenador de chavales. Al final la cuestión es enseñar. Si va decorado con un balón de fútbol, todo es mucho mejor".

Si mañana llega una oferta de un equipo de Segunda o Primera RFEF, ¿lo cogerías? "Llevaba muchos años sin coger equipos de cantera, pero me hizo ilusión cuando me llamó el Oviedo. Se puede pensar, pero ahora estoy a gusto donde estoy. La vida pasa rápido y hay que aprovechar cada momento".

¿Dónde está la clave de este grupo tan especial? "La disciplina que van adquiriendo. Son como una esponja que van bebiendo todo lo que les vas diciendo, adquiriendo experiencia. Van viendo que las cosas salen bien y se refuerzan. Esa unidad que tienen, que ven que mejoran... les hace un buen equipo. Ojalá haya muchos que lleguen al fútbol profesional".

No solo en la Copa, es que en la liga también estáis peleando el liderato. "Creo que dimos con la tecla. Hay chavales de caracteres muy diferentes y cada uno es como es. Muchos no tienen que ver en el campo ni fuera, por su forma de ser. Sin embargo, se acoplaron bien. Las cosas que les están pasando les unen cada vez más y eso va implícito en el éxito. Si el grupo humano no fuera tan bueno y no hubieran creído en lo que hacemos sería muy difícil hacer lo que estamos haciendo".

¿Favoritos en la Copa? "Sí, creo que sí hay favoritos, pero también otros eran favoritos y no están aquí. En una final no hay favoritos, pero sí había equipos como Madrid, Barcelona, Levante o Espanyol partían con más experiencia en Copa del Rey o ser campeones en su grupo. Nosotros hinchamos el pecho a decir que somos uno de los cuatro mejores equipos de España en Copa del Rey".

Jugar en casa. Es ilusión máxima. ¿Hasta qué punto se ve la ilusión? "Que cuando vas a liga al principio flojeas porque de forma inconsciente piensas en ese partido en el que habrá tanta gente en tu casa. Es imposible que no haya nervios, están viviendo una experiencia totalmente nueva, lo máximo a lo que puedes aspirar como juvenil. Los nervios se tienen que ir cuando empiece el partido, y también nosotros tenemos nuestros mecanismos para quitarles esos nervios".

¿Cuánta gente está previsto que vaya al estadio? "No sé, podría decirte 2.000 o 10.000. Va a depender de que se animen a ir. Es categoría juvenil, pero lo mejor que puedes ver a nivel juvenil está aquí".

¿Ves jugadores con futuro en el primer equipo? "Hay chavales con capacidades extraordinarias que no son capaces de llegar. Es un poco pronto, pero ya si ves a chavales internacionales, entrenando con el primer equipo... puedes intuir que esos pueden llegar. Hay que seguir trabajando mucho, bajo mi experiencia. Los jugadores aún cambian en esta edad. Tengo fe de que estos chicos nos sirvan en el futuro para el primer equipo".

