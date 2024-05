La previa definitiva de la Jornada 42: ¿Cómo se lo toman los equipos implicados?

El Real Oviedo y el Sporting necesitan ganar. Sacar adelante sus partidos. Al Real Oviedo el vale solamente con eso. El Sporting necesita vencer y esperar que el Oviedo o el Racing tropiecen. Uno de los dos equipos asturianos como mínimo va a entrar en Play Off. Pero podrían entrar hasta los dos. Para eso el Sporting tendría que ganar y el Racing perder. Si los cántabros pierden, el resultado de su partido en Eibar al Real Oviedo le daría igual. Una sucesión de cábalas que hace que haya más equipos implicados en la pelea de los asturianos. En Deportes COPE Asturias viajamos a Eibar, Elda, Santander y Villarreal para conocer cómo se van a tomar esos cuatro equipos la última jornada.

Incluso estarán pendientes los asturianos de Butarque. Porque el Eibar, contra el que juega el Real Oviedo y del que depende el Sporting, necesita que el Leganés no gane para ir a por su objetivo más ambicioso, el ascenso directo.

¿Cómo se lo toma el Eibar?

El conjunto armero cayó en El Molinón y perdió una buena oportunidad de tener más opciones de ascenso directo en la última jornada. De hecho las que tiene son pocas. Necesita ganar y que pierda el Leganés contra un Elche que no se juega nada. Por eso, Óscar Imedio, de Deportes COPE Guipúzcoa, nota que no hay mucha esperanza en conseguirlo: "Confianza en un posible ascenso directo no hay mucha, porque la cosa está bastante complicada. Las esperanzas de ascenso directo son muy pocas. Pero hay opciones. El Eibar además necesita ganar también para que no le alcance el Espanyol. Porque perder la tercera plaza sería otro palo anímicamente".

¿Cómo se lo toma el Eldense?

El Eldense viene de ganar ante el Elche a domicilio y de tener prácticamente la semana de fiesta después de haber logrado con antelación el objetivo de la permanencia. Pese a esa semana medio festiva, Carlos Ganga, narrador en 'Tiempo de Juego' de los partidos del Eldense cree que el equipo dará la cara: "El equipo volvió a entrenar el jueves. Llega con la tranquilidad de la salvación ya conseguida, pero no creo que se vaya a pasear. Llega con ritmo de competición y de estar a tope. Y los jugadores que han jugado menos tendrán ganas de demostrar. Espero un Eldense competitivo que vaya a por el partido".

¿Cómo se lo toma el Racing de Santander?

Es el que más fácil lo tiene. Aunque también lo tenía cuesta abajo el pasado fin de semana y el tropiezo en El Sardinero ante el Zaragoza le complicó la vida. Le vale el empate en el campo del colista. Por eso dice Jaime del Olmo, de Deportes COPE Cantabria, que hay optimismo: "Somos optimistas, aunque fue una pequeña decepción no puntuar contra el Zaragoza. Íñigo va a poder jugar. Si el Racing, dependiendo de sí mismo, no es capaz de sumar ni un punto en las dos últimas jornadas y jugando contra el colista descendido en la última jornada, es que no merece estar en Play Off. Tiene el Racing un rival mucho más asequible".

¿Cómo se lo toma el Villarreal B?

Es colista y ya está descendido. No tiene objetivo en juego, pero las características del filial del Villarreal le hacen también peligroso. Juan Igual, de Deportes COPE Castellón apunta en esa dirección: "No se juega nada, pero son chavales jóvenes con mucha calidad y que te la pueden liar en cualquier momento". Aunque cuenta con bajas importantes: Ontiveros está sancionado, Forés, Pablo Íñiguez, Alberto del Moral y Carlo Adriano lesionados