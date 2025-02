Premier Padel amplía siete horas más el plazo de inscripción en el torneo de Gijón esperando el acuerdo

Son horas intensas y de muchas conversaciones en el mundo del pádel. Los mejores jugadores del planeta han decidido en los últimos días no inscribirse en el torneo de Gijón como medida de presión hacia el circuito. Piden que la organización acometa una serie de cambios y han comenzado un pulso en los últimos días que tiene en la fecha de Gijón el punto de mira. Si no hay acuerdo, no irán al torneo asturiano. Este jueves y este viernes se están incrementando las conversaciones, dado que el plazo para cerrar inscripciones estaba establecido para las 17:00, después de una primera ampliación. A mediodía, Premier Padel ha decidido volver a posponer el cierre de inscripciones hasta las 23:59 de este viernes, según ha contado Álvar en Deportes COPE Asturias.

Eso hace presagiar que podría estar cercano un acuerdo que desbloquee el acceso de las mejores palas del mundo a la inscripción. Torneo hay, parejas inscritas hay, pero todo el mundo está pendiente de lo que harán los grandes. Este viernes es un día de muchas conversaciones. Álvar, después de ir actualizando durante todos estos días en 'El Partidazo' con Juanma Castaño la última hora de las negociaciones, se muestra optimista y cree que habrá solución: "Cada minuto cambia la situación. Ambas partes están negociando. Todavía no hay un acuerdo definitivo, pero ambas partes están cediendo. El veto sigue activo, pero simplemente que abran el abanico y dejen inscribir hasta las 23:59 dice cosas positivas. Se puede ser medianamente optimistas".

DISPUTAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

El torneo se disputará en Gijón entre el 24 de febrero y el 2 de marzo. Las entradas llevan varias semanas a la venta y ha generado en Asturias una gran expectación. Después de disputar la primera prueba del circuito en Arabia Saudí el pasado fin de semana, han surgido las fricciones entre jugadores y organización, afectando directamente al torneo de Gijón, que es el siguiente en el calendario. Este viernes podría haber una solución.