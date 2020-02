Miroslav Djukic ha comparecido este jueves, en la previa de la visita del líder, con varios mensajes muy claros para trasladar en la sala de prensa. “Viene el líder, con el cuchillo entre los dientes porque ha perdido el último partido en casa. Nosotros no tenemos nada que festejar. Hemos sacado un poco la cabecita porque hemos trabajado como cabrones, hay que ser conscientes de ello para repetirlo. No pensemos ahora que somos figuritas ni que vamos con esmoquin", ha avisado.

El entrenador del Sporting explica que "de la UVI primero hay que ir a planta, a recuperación. No vamos a ir ya a casa a que la madre prepare la sopa; primero hay que seguir con los médicos”. Por lo tanto, “no cabe ninguna relajación”. Djukic avisa de que cuando “las cosas van bien, normalmente, no se tocan”, en referencia a la posibilidad de repetir el once titular de Santander.

“Nos espera un enorme trabajo, un grandísimo rival. Nos espera un partido dificilísimo”, ha avisado; “en esta categoría, si te relajas un poco o piensas que eres alguien, te viene el castigo. Sin intensidad, concentración y trabajo no tienes nada que hacer”. Todo ello ante la visita de un rival “al que no le importa la posesión del balón”. El Sporting tendrá que ser protagonista y, para ello, la imagen de El Sardinero marca el camino. A Djukic le gustó “la primera parte, jugando, tocando, llegando por las bandas, con pocos toques”. “El equipo se asemeja más a lo que queremos. Espero que hayamos pagado ya las novatadas de recibir goles tempranos y de la desatención en goles a balón parado”, ha concluido.