Heri Frade analiza la despedida de Saúl Berjón como capitán del Real Oviedo. "Son difíciles de gestionar este tipo de negociaciones. Es gente que es sangre de tu sangre y equivocarse es fácil. No es menos cierto que cada partido de Saúl no ha salido barato, porque ha tenido muy mala relación con las lesiones en su etapa en el Oviedo; seguramente, la peor etapa en este capítulo en su carrera, y el primero que estará contrariado será él, porque uno, cuando viste la camiseta del equipo de su ciudad, tiene que dar lo meior, porque sabe que si no, las críticas aparecen muy rápido", sostiene el periodista de COPE.

"Creo que es víctima de hacia dónde va el fútbol moderno, y de la confección de equipo que quieren Arnau y Ziganda, que además no lo esconden y lo han dicho en sus declaraciones: un equipo joven y vigoroso para que el despliegue físico se priorice incluso por encima de otras cosas. Y Saúl no es quizá ese tipo de jugador que se ajusta a lo que quieren ahora en el club", añade.

Y remata Heri Frade: "Ha debido de ser muy mala la oferta de renovación para que Saúl ni siquiera inicie el tira y afloja, dé carpetazo al asunto y entienda que no se le quiere renovar. Y me da pena también, y no es el primero, el cómo. Sería más partidario de que estas despedidas fueran en el campo, para que todo el mundo, y más gente como Berjón, se pueda ir con el aplauso que se merece por su esfuerzo y haber dignificado la camiseta azul".