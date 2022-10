Pedro Nieto en #DCA: "Lo importante en Segunda es levantarte de los golpes y el Sporting lo ha hecho"

Pedro Nieto, comentarista de LaLiga TV, ha estado en Deportes COPE Asturias dando su opinión acerca del Sporting, después de su buen partido ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. "Vi bien al equipo. A todos los equipos de LaLiga SmartBank les pasan por encima. Lo de Granada fue un accidente. Lo importante es levantarte rápido de esos golpes. Lo hizo contra el Eibar y ahora con este empate ante el Alavés. Esos dos partidos les tienen que dar moral para afrontar el partido contra el Levante".

Sobre las posibilidades y objetivo del Sporting, Pedro Nieto cree que los rojiblancos "van a estar ahí". "Hay más igualdad que el año pasado. Los recién descendidos no están marcando diferencias. Si el Sporting es capaz de llegar con opciones al mercado de navidad y reforzar al equipo, que creo que necesita algo más, ahí va a ser candidato a todo. Hay que recordar que el Sporting tiene el plus de jugar en El Molinón, que no todos lo tienen".