Pedro Díaz: "Pienso en jugar en Primera División con el Sporting de Gijón"

Pedro Díaz recogió su premio a mejor jugador del mes de abril en el Sporting. Ha analizado las dos últimas jornadas que le quedan a los rojiblancos con el objetivo de conseguir la permanencia.

¿Cómo estás físicamente?

"Estoy bien, hoy entrené con normalidad. Estos días he estado al margen por una sobrecarga, pero hoy ya he entrenado normal".

Partido ante el Eibar.

"Sí, se hace largo pero se disfruta porque estamos en el último tramo y es un partido muy importante. Hay que cerrar la permanencia de una vez".

¿Operación de pubalgia?

"No ha salido la opción de operarme porque creo que trabajando y cuidándome, se puede poner bien. La clave, para todos los que tengan pubalgia, la clave es trabajarla y fortalecerla".

¿Pesa no haber cerrado aún la permanencia?

"Obviamente, cuanto antes se cierre la permanencia mejor. Es lo que toca, el proceso. Hay que disfrutarlo, dentro de lo que cabe, y vamos con la ilusión de cerrar la permanencia".

¿Es tu mejor temporada?

"Cada temporada que pasa me veo más asentado, con las cosas más claras. Me gusta mucho aprender. Algo que hago bien es aprender y mejorar cada temporada".

Pareja con Varane.

"Son decisiones que toma el cuerpo técnico. Soy jugador y estoy para cumplir. Me gusta aprender e ir metiendo cosas nuevas".

Futuro en el Sporting.

"A raíz de las preguntas anteriores, es mucho más importante cerrar la permanencia y hablar de lo verdaderamente importante que es eso. Es un partido complicado, en un campo complicado contra un buen rival. En mi cabeza solo está eso, no dejar las cosas para el último día".

Miguel Ángel Ramírez.

"Cuando a él se le pasa algo por la cabeza o tiene alguna duda con algún jugador no se calla nada. No te genera dudas de que le pueda pasar algo contigo y eso es muy bueno para el jugador. El cuerpo técnico es muy cercano, nos lo hacen más fácil y cómodo".

¿Te está pasando el tren de la Primera División en el Sporting?

"No me gusta hablar de esto, pero te lo digo porque me preguntas. Nadie me quita estar jugando en Primera División con el Sporting de Gijón. Me quedan siete u ocho años a buen nivel, si no me pasa nada a nivel físico. El tren puede volver y es un objetivo que tengo. Es uno de los sueños de un jugador de casa, jugar en el club de tu vida, con tu gente, en Primera División. Lo sientes mucho más dentro".

¿Varane te hace la vida más fácil?

"Tiene mucha proyección. Roba mucho, tiene mucho despliegue, te ahorra esfuerzos. Al robar muchos balones te quita trabajo a nivel defensivo"