Paunovic y el 'momento de la verdad' para el Oviedo: "El equipo está mejorando, pero la asignatura pendiente es ganar fuera de casa"

Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo, compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Carlos Tartiere en la previa del choque frente a la SD Huesca (sábado, 16:15 horas) en El Alcoraz. Confirmó los regresos de Ilyas Chaira, Carlos Pomares y Quentin Braat. Paulino de la Fuente y Jaime Seoane serán las bajas para Huesca.

Jugadores 'enchufados' por las rotaciones. “En el día a día se presentan oportunidades para reforzar a los que están trabajando y esperando su oportunidad. No nos pesa tomar decisiones y pensar en poner al que nos puede dar más rendimiento. Esta semana reforzamos especialmente a Paraschiv. Ha sido un ejemplo y se lo hemos dicho“.

Regreso de Chaira. “Con él y con todos. Ha sido clave toda la temporada. Es fundamental para reforzar el grupo, la confianza y las posibilidades del equipo. Es muy importante recuperar a gente y necesitamos a todo el mundo disponible para estos últimos cinco partidos".

Cuatro jugadores apercibidos. “Estamos muy pendientes. Buscando ser cautos en cuanto a las faltas que hacemos y en qué zonas del campo. Saber cuáles son las tarjetas que nos podemos permitir, porque sean ultimo recurso. Queremos evitarlo. Y estamos trabajando para tener remplazo en caso de que pase”.

Jugar con cuatro centrocampistas. “Lo primero es la disponibilidad y las bajas. Nos han obligados a buscar otras soluciones. Y también la gente que está preparada. Buscar creatividad. Es un grupo con muchos jugadores versátiles”.

¿Pueden jugar juntos Portillo y Cazorla? “Portillo y Cazorla no veo porque no. No tacho a nadie con ninguna pegatina. Buscar la creatividad dentro de solucionar o proponer una manera de jugar a nuestro rival. No veo problemas a que los dos jueguen juntos”.

Ganar fuera de casa. “Es la tarea pendiente que tenemos. Ganar fuera. El equipo está mejorando pero a esta altura la especulación está claro que nos puede limitar. Tenemos que conseguir un rendimiento perfecto fuera de casa. No va a ser fácil. Los rivales también pelean por lo suyo. Es una tarea muy difícil pero es necesaria”.

Huesca. “Esperamos un partido muy disputado y muy difícil. Necesitamos estar al máximo de las posibilidades”.

Huesca con tres centrales. “La manera de trabajar no cambia, pero sí estamos pendientes de cómo juega el rival para atacar y para defender.

Seguir en la línea de juego que se mostró ante el Levante. "Sí, desde luego que me gustaría. Y mantenernos un poco más protagonistas.

Datos físicos. “Me baso en los datos que proporcionan y vemos que el equipo tiene algunos números importantes. En cuanto a rendimiento me baso en nuestro primer partido nuestro. Ha habido un aumento desde nuestro primer partido y estamos llegando a nuestro límite. Es buscado y favorable. Y es necesario estar a esa altura física para poder jugar y desarrollar el juego”.