La particular visión de Heri Frade y Quique Iglesias sobre La Vuelta en Asturias: "Aquí se decide"

La Vuelta a España está en territorio asturiano, con todo lo que eso conlleva. Dos finales espectaculares y temibles para los ciclistas en Cuitu Negru y los Lagos de Covadonga apuntan a ser los jueces de la ronda española, con Ben O'Connor luchando por mantener el maillot rojo ante la presión de Primoz Roglic o Enric Mas, grandes favoritos al triunfo final.

Con la llegada del pelotón a Asturias, en Deportes COPE Asturias hemos hablado con Heri Frade y Quique Iglesias, las voces de La Vuelta en COPE, que han explicado su particular visión de la tradicional visita al Principado de la última 'grande' del calendario.

"Lo que más se parece a un puerto del Tour son los Lagos de Covadonga. Ahí tiene que caer Roglic, O'Connor o el que sea, pero ahí se decide La Vuelta", cree Quique Iglesias.

Ben O'Connor con el maillot rojo de la clasificación general.

Heri Frade, por su parte, no es tan contundente, pero sí cree que los Lagos volverán a ser determinantes en la general. "En el Cuitu Negru los ciclistas bastante tienen con mantenerse de pie, por eso no hubo demasiadas diferencias. No creo que los Lagos decidan La Vuelta, pero sí tiene que ser el día en el que caiga O'Connor y, a partir de ahí, se abrirá una nueva carrera".

"El ambiente fue genial en el Cuitu Negru, con mucha gente con la bicicleta a cuestas. Fue muy especial, siendo domingo además. En los Lagos se notará que es martes en cuanto a ambiente", comenta un Quique Iglesias que vivió la llegada sobre la línea de meta con el micrófono de la Cadena COPE.

Asturias vuelve a pintar de verde La Vuelta a España, que se aproxima a su final con las montañas del norte como escenario.