Paco González y el derbi asturiano, en COPE Asturias: "Veo a Oviedo y Sporting peleando el ascenso"

A solo un día para el derbi asturiano, Paco González, director de 'Tiempo de Juego', asturiano y oviedista de corazón, ha dado su opinión en Deportes COPE Asturias sobre el duelo en El Molinón de este sábado (18:30 horas) entre Real Sporting y Real Oviedo.

Paco ve con ilusión este derbi, con los dos equipos peleando por el ascenso. Ve un poco por encima al Oviedo a nivel de juego, pero pronostica máxima igualdad en el partido. Ve a 'su' Oviedo con la mejor plantilla de los últimos años y cree que Luis Carrión ha caído en el sitio adecuado.

La opinión de Paco González sobre el derbi asturiano, en COPE Asturias

Reconoce que este derbi es diferente en la previa a los anteriores. "Este derbi me da alegría. Llevábamos unos años que no había 'nada más' que la pelea entre vecinos. Me da mucha alegría ver a los dos peleando el ascenso. Los dos tienen buena pinta, la verdad", opina Paco González.

Como asturiano, ve a ambos equipos peleando por el ascenso esta temporada, aunque reconoce la competencia. "Todo el mundo que ve al Oviedo es entretenidísimo y que va a subir. Y yo al Sporting lo considero una 'póliza de seguros': va a estar en playoff. Otra cosa es quién salga de ahí. Leganés y Eibar creo que ya no se caen", pronostica.

Un Oviedo superior al de los últimos años a pesar del naufragio de Cervera

A la hora de predecir un resultado, el director de 'Tiempo de Juego' ve máxima igualdad. "Me creo un empate, aunque al Oviedo se le dan bien los derbis. Me parece que el Oviedo tiene algo que no tenía otros años: plantilla. Ves el banquillo y tienes a Paulino y a Borja Sánchez. Por juego es un 49% a un 51% para el Oviedo, pero veo un empate".

Como conocedor de la trayectoria de Álvaro Cervera, en especial en la etapa de Cádiz, a Paco no le sorprendió que la etapa de Cervera no saliese bien en el Oviedo. "La plantilla no estaba hecha para Cervera. Una plantilla con Cazorla y Camarasa, no es para el estilo de Álvaro. A Carrión no le podía juzgar, pero solo tenía buenas referencias suyas. Me parece que ha caído en el sitio perfecto".

¿El Mundial 2030 en Asturias?

Sobre la candidatura de El Molinón a ser sede del Mundial 2030, Paco González creeo que sería una muy buena noticia para Asturias, pero que la decisión se dilatará en el tiempo. "Creo que se va a alargar en el tiempo hasta que haya una nueva directiva en la RFEF. Habrá que negociar con los marroquís que quieren ampliar sedes. Me encantaría que el Mundial fuese en Asturias y enseñar nuestra tierra al mundo entero".

