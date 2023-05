Paco González, en COPE Asturias: "Me encanta que en el derbi asturiano se note que es fútbol norteño"

Paco González llega al derbi con la tranquilidad que le da que el Real Oviedo tenga los deberes hechos y de que no hay cosas en juego. El director de Tiempo de Juego se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Asturias para hablar de la actualidad y de la temporada del conjunto carbayón.

¿Qué sensaciones tienes antes de este derbi?

"Con tranquilidad. No hay mucho que rascar, no hay nada que temer. Que salga bien. Tengo expectativa por ver a Víctor Manuel cantar. Lo llevo proponiendo desde hace mucho tiempo. Me parece una buena manera de hacer marca, de hacer tierra".

De todos los derbis de España, ¿Dónde pones al asturiano?

"Por calor está primero el Betis - Sevilla y el Atlético - Real Madrid. Puede que esté detrás de esos dos".

Siempre comentamos lo bonita que es la imagen cuando saltan los equipos, las aficiones... Parece un fútbol muy inglés

"Me encanta que se note que es fútbol del norte. Que estamos más cerca de Inglaterra. Ahora hay que acercarse en los goles. Porque llevamos varios años en código binario. Desde 2018 creo que no hay ningún equipo que meta dos goles. Ahora el Oviedo ha roto a golear. Igual mañana mete dos goles".

El Real Oviedo acaba de renovar a Cervera, ¿Qué te parece?

"Aprovecha el viento favorable. Es el único que lleva cinco victorias seguidas. Parece una labor de continuidad bien decidida y bien hecha. Si me lo preguntas hace un mes y pico igual te decía que era precipitado. Si se cree en él y hay una estabilidad deportiva, es mejor que andar dando bandazos. Tampoco tengo muy seguro que sea la solución a todo. Al final yo creo que se podrá subir si hay buenos jugadores".

Lo importante también es invertir en futbolistas, ¿No?

"Los delanteros que tenemos este año están muy bien. Para aspirar a subir. Pero si se le puede dar más cosas por más sitios del campo... Acabará por construir un equipo sólido que ganará en fiabilidad".

¿No es monótono todos los veranos esperar que este sea el año?

"Es agotador que vayan pasando los veranos y ya digas que total, si va a pasar lo de siempre. Tenemos el ejemplo en el Zaragoza, que es el que más tiempo lleva haciéndose ilusiones. Y parece que vamos con el camino. Pero resulta más incomprensible porque hay una propiedad con dinero".

Una porra para el partido

"Como el Sporting necesita quizá los puntos ahora... Pero es que el Oviedo está en muy buena racha. 2-2".