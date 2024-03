Pablo insua admite contactos para su renovación con el Sporting: "Se está hablando"

El Real Sporting de Gijón ya prepara el choque ante el Alcorcón de este sábado (21:00 horas) En El Molinón, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga Hypermotion. Los rojiblancos se sitúan en 8ª posición, a dos puntos de los puestos de playoff.

Vuelta al trabajo y rueda de prensa de Pablo Insua

El equipo de Miguel Ángel Ramírez ha vuelto al trabajo en la mañana de este miércoles preparando el choque ante los alfareros con la posible novedad de Cristian Rivera, que podría volver a la lista esta jornada tras más de un mes lesionado.

Tras la sesión, Pablo Insua compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa.





Renovación. "Se está hablando, pero no quiero hacer una novela de este tema. Estamos en una parte muy importante de la temporada y estamos haciendo algo superbonito. Si llegamos a un acuerdo sería muy feliz por estar aquí. Si no se llega a un acuerdo trataré de dar mi máximo hasta el último día".

Nivel personal. "Me encuentro bien. La vuelta de la lesión fue positiva. Me voy encontrando muy bien este mes. Las sensaciones personales son buenas y ojalá pueda mantener este nivel hasta el final".

El Sporting, prioridad para renovar. "Siempre lo dije: mi familia y yo estamos felices aquí. Si se diese el acuerdo entre ambas partes estaría muy feliz".

¿Puede llegar a buen puerto la negociación? "Ojalá que sí, no puedo decir mucho más. Ojalá llegue a buen puerto".

Ánimos en el vestuario. "Creo que la semana va a ser positiva, la verdad. Vi al equipo decepcionado después de perder contra el Levante y, por mi experiencia, creo que eso quiere decir que el fin de semana vamos a tener un buen día. Lo que vemos ahora con un poco de tristeza lo podemos ver de otra manera después de la jornada".

La negociación para renovar llega ahora. "El fútbol es así, no sé cuál es el momento óptimo o no. Se verá qué sucede, pero estamos en un momento superimportante a nivel de club. Quiero ayudar al máximo a lograr un objetivo tan importante y que se lleva tanto tiempo persiguiendo en Gijón".

Bajón defensivo. "Puede ser. En casa estamos concediendo poco, pero fuera sí estamos concediendo más ocasiones. No sabría decirte por qué es. En nosotros está volver a tener la fortaleza y seguridad de la primera vuelta porque es la clave para luchar por objetivos ambiciosos".

La clave del bajón con respecto la primera vuelta. "Es difícil de encontrar la razón. En la primera vuelta, en partidos fuera de casa, fuimos eficaces y de ponernos por delante. En muchos partidos cambia mucho el resultado si te pones por delante".

Volver al Deportivo de la Coruña. "Es un club al que siento dentro, por supuesto que esa puerta no está cerrada. Estoy mentalizado en el Sporting de Gijón hasta final de temporada. No sé nada de eso, ya se verá. Es un club con el que me siento identificado y nunca me cierro las puertas".

¿Objetivo de puntos en El Molinón? "Nos pondríamos barreras si nos ponemos objetivos. Como localoes muchos equipos están sumando victorias. En casa no se puede fallar, lo tenemos en mente, pero eso no nos puede hacer relajarnos fuera de casa".

Recibir en casa a los equipos que pelean por no descender. "Posiblemente sean más difícil. La muestra somos nosotros: contra rivales de zona alta tenemos buenos resultados y contra rivales de zona baja no son tan buenos. Llegados a estas alturas prefieres jugar contra equipos que están en media tabla. Hay que ser fiables y fuertes en casa sea quien sea el rival".