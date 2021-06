"Al Oviedo se le tiene que exigir, pero no se puede confundir exigencia con urgencia"

Una llamada de felicitación. Tras lograr la permanencia en Segunda División con el Alcorcón, Juan Antonio Anquela recibe la llamada de Deportes COPE Asturias. Sin duda, el jienense es uno de los grandes triunfadores de la temporada al haber salvado al equipo alfarero después de llegar a su banquillo en una situación comprometida. "Por supuesto que lo esperaba, podíamos haber quedado mejor todavía. Se nos han ido partidos por un 'tris'...", comenta el técnico en COPE Asturias.

Anquela resalta que "al final, cuando un grupo quiere y está convencido, las cosas son más fáciles..." y admite que "la responsabilidad era muy grande". No obstante, también ha sido tremendo el sufrimiento en el banquillo. El entrenador lo resume con una frase muy elocuente. "Lo de este año, no se lo deseo ni a mi peor enemigo."

También hubo momento para repasar la trayectoria del técnico en el Carlos Tartiere. "Fui muy feliz en el Real Oviedo", rememora. El técnico se quedó a un único tanto de poder disputar el 'play off' con los azules. "Nos quedamos a un gol. No recuerdas la plantilla... cuidadito", apunta. Su frase de celebrar los 50 puntos en cada uno de los vestuarios que ha dirigido también estuvo presente durante la conversación. "Al Oviedo se le tiene que exigir, pero exigencia no significa urgencia. Con urgencias no se puede estar viviendo todo el día", admite.

Al finalizar la entrevista, el entrenador Luis Rueda felicitó al jienense. “Cogió un equipo muerto, que estaba más en Segunda B que nunca y, a base de trabajo y de competir ha obrado uno de los mayores milagros que ha habido en Segunda”, destacó el comenterista de COPE Asturias.