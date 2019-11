Deportes COPE Huesca ha entrevistado a Juan Antonio Anquela en la previa del Huesca-Real Oviedo del sábado en El Alcoraz. El técnico andaluz ha respondido sobre este partido, su trayectoria en los últimos años y las dificultades a las que se enfrentan los entrenadores.

“El Huesca ha hecho las cosas muy bien, en Huesca saben hacer las cosas”, ha valorado Anquela. “El Oviedo, como todos estos años, es un equipo en formación. Cada año van haciendo las cosas con más tranquilidad, se van quedando con más gente, y un año de estos tendrá que ser el año del Oviedo”, ha explicado.

Anquela también ha analizado su etapa en Asturias. “En Oviedo nadie se acuerda de que nos quedamos fuera por el golaverage, que lo perdimos con el Numancia. Si no, hubiésemos jugado el 'play off'. Y el año pasado íbamos por el mismo camino”, ha precisado. “De haber estado en Oviedo no se puede arrepentir una persona jamás”, ha añadido el extécnico azul.