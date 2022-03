Brugman en #DCA: "Oviedo me ha dado la confianza que necesitaba"

Después de un entrenamiento pasado por agua, en miércoles gris en Asturias, Gastón Brugman atiende a Deportes COPE Asturias en El Requexón, el cuartel general del Real Oviedo. Con el equipo en 7º posición, a solo tres puntos del playoff y a falta de nueve jornadas para el final de LaLiga SmartBank.

Su llegada frustrada a Primera División en 2014. Su vida en Oviedo, el playoff o su futuro. Una charla con el '15' del Real Oviedo en Deportes COPE Asturias.

¿Qué tal os ha sentado el descanso que os ha dado Ziganda?

"Viene bien para calmar la mente. Pasar tiempo con la familia, con mi niña. Pasar 24 horas con ella. Mis padres me inculcaron desde pequeño ser una persona familiar, estar con ellos en los ratos libres y disfrutar de los momentos lindos".

Tu padre, Andrés Brugman, está en Uruguay. Allí empezaste. ¿Qué os dan allí para que todos los jugadores salgáis con ese carácter?

"Siempre digo que el 'baby-fútbol' en Uruguay es muy competitivo. Está bien ir a ver un partido y ver cómo crecen los niños con esa competitividad. Por un lado es negativo, porque muchos no llegan a donde sueñan. Por otro lado, ahí sacan esa garra charrúa que llevamos dentro".

Después de formarte en Uruguay te fuiste a Italia, donde viviste 12 años. ¿Echas de menos Italia?

"En cierto modo, sí. No nací en Italia pero he cogido muchas cosas de su cultura. La pasta, comer sano... Al principio me costó. La mitad de mi vida la viví en Italia y la otra mitad en Uruguay. Me siento italiano también".

Muchos analistas coinciden en que eres un futbolista "infravalorado". ¿Tú también lo crees?

"Tuve mala suerte en 2014. Era un año muy importante para mí porque siendo titular en el Pescara, en Segunda División, empezó a surgir el interés de clubes de Primera División en España. Uno era el Atlético de Madrid y otro el Villarreal. Tenía la oportunidad de venir a España. Lamentablemente, faltando cinco partidos para el final, me rompí el ligamento cruzado... y esa 'marca' me la quedo como enseñanza".

¿Vuelves muchas veces a aquello?

"Después de la lesión, esos años, sí. Ahora ya no. Ha pasado mucho tiempo. Me quedo como enseñanza muchas cosas de aquella lesión".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aún así, has jugado muchos partidos en Primera en Italia. Has sido un jugador importante allí. ¿Te falta jugar con Uruguay?

"Es algo pendiente que me queda. El año pasado se hablaba de que podía llegar la llamada de la selección, sobre todo los medios de Uruguay. Una lástima porque el nivel que tenía y el que tengo hoy por hoy era y es bueno. Es algo que tengo pendiente y voy a pelearlo hasta el final".

¿Sigues teniendo esperanzas de ir convocado?

"Han cambiado el cuerpo técnico. Antes estaba el 'Maestro' Tabárez, que tenía su proceso. Y yo estaba siendo parte de ese proceso, pero lamentablemente no ha llegado. Ahora está Diego Alonso. Uno piensa en estar bien con su club para ir a la selección".

Hablemos de Oviedo. ¿Cómo te encuentras aquí?

"Muy bien. Es una ciudad a la que nos hemos adaptado muy rápido mi familia y yo. Hay mucho bienestar en esta ciudad, es fácil estar bien".

¿Tienes la sensación de que has caído de pie en Oviedo?

"No soy de mirar mucho las redes, pero si la gente me da cariño es que estoy haciendo bien las cosas y tengo seguir así. Continuar con este proceso de seguir creciendo, igual que el equipo. Estamos en una buena etapa hoy por hoy".

Saliste de Parma de una manera 'extraña'. ¿Qué te ha aportado Oviedo a ti después de esa decepción?

"La situación del Parma no era muy clara y el Oviedo me dio la confianza que necesitaba. Sentí el cariño de la gente, del cuerpo técnico, de los compañeros... Cuando uno está bien hace más cosas de las que es capaz. A eso súmale la confianza que te da jugar casi todos los partidos y el rol importante que tengo en el equipo".

¿Sois conscientes dentro de la ilusión que hay en Oviedo con el playoff?

"Es una cosa que ha generado el equipo. El grupo está con 'buen rollo', muy positivo. Tenemos un rival directo ahora y queremos hacer un buen papel, competir y traer los tres puntos".

Habéis estado 22 veces a tiro del playoff... pero sólo una vez dentro de los seis primeros

"Se habla dentro del vestuario. No sé si por los nervios o qué, pero nos está faltando algo. Ahora bien, el equipo hoy por hoy está muy fuerte, muy comprometido. Todos somos parte de lo que es el Real Oviedo, de lo que significa. Cuando ganamos estamos todos contentos, cuando perdemos hablamos y tratamos de evolucionar".

Cada vez hay más jugadores involucrados: montiel, Javi Mier...

"Eso es lo importante. Que todos se sientan parte del equipo y que todos, cuando tengan la oportunidad, lo hagan como los que están entrando ahora. Cuando el resto está cansado, cuando hay un problema que no estás sabiendo solucionar, los que entran desde el banquillo te dan algo muy importante. Eso es lo que hace la diferencia hoy por hoy".

¿El Oviedo está donde merece por plantilla o no?

"La realidad es la que es. Ahora estamos séptimos. Yo confío mucho en mi equipo y sé que el objetivo es Cartagena, partido tras partido. Si pensamos más allá cometeremos un error. Nos ha tocado no estar ahí arriba por unas cosas o por otras, pero ahora lo único importante es el Cartagena".

Cartagena... fuera de casa. Vuestra asignatura pendiente

"Sin duda. Estamos pecando de cosas y hay que resolverlas lo antes posible para que no siga ocurriendo".

Cambiáis mucho fuera de casa con respecto a la imagen que mostráis en el Tartiere

"Es una tendencia general en los equipos. Fuera cuesta mucho. Va más allá de querer o no querer, porque quieres ganar siempre. Te sientes con menos confianza, aunque nostros arrastramos a mucha gente y nos sentimos siempre muy arropados. No sé... hay que evaluarlo bien".

El Real Oviedo lo ha pasado muy mal como entidad. ¿Sois conscientes dentro del vestuario de lo que podría suponer un ascenso?

"Sí, se ve en la ciudad. Se ve cuando jugamos fuera. Si hay 2.000 entradas, se venden. La afición del Real Oviedo cree en nosotros. Para la afición es muy importante pero para nosotros, dentro del vestuario, también".

Tuviste ofertas en invierno. ¿Por qué te quedaste?

"Me quedé porque necesitaba cariño, necesitaba confianza y en Oviedo la tenía. Me encuentro muy bien aquí y no quería cambiar. La gente me dice que me quiere más que a su mujer y que a su familia (risas). Me dicen constantemente que me quede, todos los días".

Siempre vinculas quedarte en Oviedo la próxima temporada al ascenso...

"Porque la realidad es esa. Tengo opción de compra si hay ascenso. No quiere decir que si nos quedamos en Segunda, no exista la posibilidad de quedarme".

En tres semanas hay un nuevo derbi contra el Sporting. ¿Qué sentiste en el primero?

"La salida del hotel hacia el estadio fue una locura. Muy pocas veces viví eso. Son derbis que se cargan solos. Esa semana es muy linda, diferente... pero no me quiero ir más allá del Cartagena".

Se dice que ese derbi puede ser fundamental para el final de temporada. ¿Tú también lo crees?

"Sí... pero falta todavía. Cartagena".

El Sporting parece que no facilitará entradas a la afición del Oviedo. ¿Qué te parece que en un derbi sucedan estas cosas?

"Contra el Valladolid fue muy bonito ver a las aficiones mezcladas, que sea una fiesta. Lo lindo del fútbol es que vayas con la familia, que puedas disfrutar y que sea un evento bonito. Sería bonito que haya un ambiente de fiesta. En Uruguay pasa lo mismo y en Italia también. Cuando era pequeño, iba al 'Clásico' en Uruguay y estábamos todos mezclados. Hoy es imposible eso. Es lamentable".

Entonces, tu objetivo antes de retirarte es jugar en Primera en España...

"Y si fuera con el Oviedo sería 'la frutilla de la torta'. Hoy me siento muy bien aquí y el tiempo dirá lo que va a pasar. Tengo un año más en Parma, lo normal es que vuelva en verano y ver qué sucede".

Es extraño verte en Segunda División, Gastón...

"En lo individual, el año pasado hice muy buena temporada pero el Parma descendió. Si estoy en Segunda es porque tengo que mejorar cosas. Hay que seguir".

¿Qué mensaje le envías a la afición para esta recta final de liga?

"Que nos acompañen como han hecho hasta ahora. Este equipo va a luchar hasta el final"

Por último, ¿qué te parece el debate que hay en Oviedo en torno a Ziganda?

"Si el entrenador está discutido, tendremos que estarlo todos. Vamos séptimos...".