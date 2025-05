El Oviedo cumple en Tenerife y llega con opciones de ascenso directo a la última jornada

Asturias - Publicado el 25 may 2025, 21:27

El Real Oviedo cumplió con lo suyo. Ganó su partido en Tenerife y llega a la última jornada con opciones de ascenso directo. Pocas, pero opciones. No cuajó un buen partido el conjunto azul, pero sigue demostrando sensación de solidez y aprovechando alguna de las ocasiones que tiene para prolongar una gran dinámica, que no le permite todavía pisar el ascenso directo.

PRIMERA PARTE

No entró bien el Oviedo al partido. En los primeros minutos el Tenerife tuvo un gol anulado y un balón al poste. Poco a poco los azules se fueron metiendo en el encuentro, aunque en la primera mitad no consiguieron coger el mando del partido. Aunque sí hubo un acercamiento importante, con un centro lateral de Rahim que no acertó a rematar Alemao.

LaLiga Alemao celebrando el gol de Nacho Vidal

SEGUNDa parte

Tras el descanso el guion no cambió en exceso, pero sí que cambió con el triple cambio de Paunovic. El Oviedo se empezó a encontrar mejor con balón. Y darle vuelo a Nacho Vidal le hizo aparecer cerca del área para robar el balón del primer gol y definir con la zurda. En ese momento, con los resultados que se estaban dando, el valor del gol era muy alto. Un valor que perdió en los siguientes minutos con los goles del Elche y del Levante.

LaLiga Nacho Vidal, autor del gol del Real Oviedo

Pero un gol que le vale para seguir cumpliendo con lo suyo y para llegar con opciones de ascenso directo a la última jornada. El Oviedo tiene que ganar y esperar que el Deportivo gane al Elche en Riazor.