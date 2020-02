Otra decepción y ya van...

El Real Oviedo se estrelló contra el Lugo. En el debut de Ziganda, la primera parte en el Anxo Carro fue una continuación del primer acto contra el Alcorcón. El enésimo fallo defensivo propició el gol del Lugo.

El Oviedo reaccionó tras el descanso. No cabía otra actitud. Era imposible empeorar la floja cara del equipo en los primeros 45 minutos. Ziganda llamó a Sangalli y el extremo mostró su versión de atacante incisivo. El equipo mejoró, pero no lo suficiente para empatar.

De partida, Ziganda ofreció el debut de Grippo y la titularidad de los cinco fichajes de invierno. Mossa, Sangalli e Ibrahima se cayeron del once. No hubo una reacción. Todo lo contrario. Los perpetuos errores defensivos también allanaron el camino del Lugo. Los intentos tras el descanso no tuvieron éxito.

El Oviedo se fue del césped como antepenúltimo de la Segunda División, ante el enfado de los suyos. La permanencia ya está a cuatro puntos. Ziganda, sin tiempo aún para perfilar sus ideas, apela a los trece partidos que restan hasta el final de la temporada. La afición ya empieza a ver muy de cerca el abismo.