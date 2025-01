Otero: "No soy un '9' pero trato de ayudar al equipo"

Cómo se encuentra y si está al cien por cien

“Muy bien. Pensé que iba a estar peor, pero muy contento de haber ayudado al equipo. Tuve pocas vacaciones y ahora me siento muy bien. Estoy a disposición del entrenador para ayudar al equipo en lo que pueda. Estoy ya a la par con los compañeros, ya es decisión del entrenador si me pone o no titular”.

Vuelta a El Molinón

“No han salido los resultados, porque la Segunda es muy difícil. Este fin de semana intentaremos cambiar el rumbo porque lo necesitamos”.

Bajón de puntuación

“Es una categoría muy complicada. El equipo está trabajando toda la semana para cambiar el rumbo y esperamos poder empezar a cambiarlo este fin de semana”.

Sobre el Elche

“Es un muy buen equipo, muy difícil. Juega muy bien, pero estamos entrenando para hacerles daño. Esperemos poder conseguir los tres puntos”.

Elche en Copa

“Estoy pendiente más de lo nuestro. De hacerles daño el sábado. Tienen un buen equipo, pero nosotros también. Espero que sea un buen partido y que consigamos los tres puntos”.

Posición de delantero

“El entrenador me está poniendo ahí porque ve que puedo ayudar al equipo en lo físico, en ir al espacio, generar para los compañeros... No soy un 9 pero trato de hacerlo y ayudar al equipo. No me ha ido mal, llevo cinco goles... Estoy muy contento de ayudar ahí”.

¿Ya se siente delantero?

“Ahora ya pienso más como delantero. Cuando no tengo ocasiones me caliento. Pero a la vez estoy tranquilo porque estoy haciendo un trabajo para generar espacios. Si no hago gol, que lo haga un compañero. Y que el equipo consiga resultados”.