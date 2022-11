La opinión de Javi Barrio y Senén Morán en #DCA: ¿Les gustó el Sporting?, pitos a Djuka y mensaje a Jony

El Sporting sumó un punto ante el Albacete en un partido marcado por las bajas. El equipo visitante se puso por delante con el 1-2 y el Sporting consiguió rescatar un punto. Aunque tuvo ocasiones para más. Y también pudo perder el partido. El encuentro dejó varias reflexiones y nombres propios. Los debatimos con Javi Barrio, compañero de El Comercio, y Senén Morán.

Abelardo decía que le había gustado el equipo. Para Javi Barrio, quizá hubo partidos mejores: "De los últimos partidos igual me parece el más flojo. También es en el que más dificultades ha tenido, con varias bajas. Entre ellas la de Cali. En el análisis hay que meter la dificultad con la que el equipo ha encarado el partido". Esos condicionantes también los tiene en cuenta Senén Morán: "La cantidad de bajas que tiene el equipo... En El Molinón los partidos los tienes que sacar. Ayer se te pone en contra. Abelardo miraba al banquillo y tenía poco".

Uno de los nombres propios es el de Djuka. Ayer se quedó sin marcar y hubo algunos pitos en El Molinón. Javi Barrio: “Djuka tiene dos públicos. Gente muy favorable y muy en contra. Para mí no hay ningún debate en torno a Djuka. Pasan tantos entrenadores y todos cuentan con él, es que tiene algo. Ahora mismo no atraviesa un momento bueno de cara a portería. Se le ve falto de confianza. Abelardo tiene que hacer todo lo posible por recuperarlo. Hay que recuperar la versión goleadora de Djuka más allá de que aporte otras cosas”. Senén Morán cree que el problema es psicológico: “Creo que tiene un atasco mental tremendo con el tema del gol. No veo bien los pitos. Un futbolista como Djuka que ha dado lo que ha dado y que casi te salva él solo... Eso a la gente no se le puede olvidar. Yo no pienso pitar a Djuka por cosas deportivas. No se me ocurre. Si el Sporting está hoy en el fútbol profesional es en gran parte por culpa de Djuka”.

Otro nombre propio es el de Jony, después de las palabras de Abelardo al término del partido. Javi Barrio apunta a estos mensajes habituales del Pitu: “No es algo sorprendente porque a Abelardo le hemos visto pegar tirones de orejas a jugadores. En este caso no le doy más trascendencia que como puede afectarle al jugador. Creo que Abelardo busca una reacción. Hay una relación muy especial y es evidente que Abelardo no está contento con cómo está llevando el proceso y quiere más. Es una apuesta del Sporting y ahora Jony tiene también una deuda. Tiene que ponerse en forma cuanto antes. Yo creo que tiene que ver con la ansiedad que tiene él. Estar tanto tiempo parado e ir a un sitio al que quiere agradar. Creo que el año pasado se cargó con una responsabilidad tremenda y las lesiones creo que tuvieron que ver con eso. Y este año pasa algo parecido”. Senén Morán también lo interpreta en buscar la mejor versión del asturiano: “Abelardo ya en su día es el que apuesta por él. Ahora lo vuelve a hacer. No me esperaba ese mensaje tan contundente. Es el entrenador y es el que más sabe de cada futbolista. Y es el más indicado. Hasta hoy estoy de acuerdo en prácticamente todas las medidas que ha ido tomando Abelardo. A ver si consigue recuperar la mejor versión de Jony”.