La opinión de Heri Frade en la semana del derbi: "El Oviedo tiene una estaca en el corazón desde el derbi de la primera vuelta y ahora puede demostrar que fue un accidente"

El año arranca a lo grande en el fútbol asturiano. El derbi de este sábado va a poner nuevamente a Real Oviedo y Sporting en la primera plana nacional y también ganará importancia en el 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. Desde donde Heri Frade, acompañado también de Paco González, hace gala de oviedismo semana tras semana. En estos días previos al derbi, Heri Frade repasa la actualidad del Real Oviedo en su sección de 'El Cofrade' en Deportes COPE Asturias.

El derbi gana en importancia por el mero hecho de ser un derbi. De que Real Oviedo y Sporting se vean las caras como rivales históricos que son. Pero para Heri Frade, el de este sábado viene también muy condicionado por lo deportivo: “Es un partido trascendental para mí en lo deportivo y en lo anímico. Sin entrar ya en quién manda en Asturias y en todo lo demás, clasificatoriamente hablando. Los números son claros. Dejar al Sporting, un rival a ocho puntos. El Oviedo tiene una estaca metida en el corazón desde el derbi de la primera vuelta. Y la lleva el aficionado. Se sintió muy fuera del partido, independientemente de acciones puntuales porque el Sporting fue muy superior. El Oviedo ha crecido luego, después de crecer ha generado alguna duda en casa con derrotas... Es un partido muy importante por todo. Por demostrar que en tu casa mandas tú, que lo de la primera vuelta pudo ser un accidente y clasificatoriamente por meterle a ocho puntos a tu rival. Me parece capital más allá de lo anímico y lo local”.

Y para ello será clave estar más metido que en el partido de ida: “El Oviedo tiene que igualar la intensidad. En la ida fue mucho más intenso el Sporting. Para que ahí aflore la calidad, que tiene un punto más en plantilla que el Sporting. El rendimiento del Sporting me ha sorprendido para bien. Dubasin ha encontrado su lugar en Asturias, que es Gijón, y es tremendamente peligroso y a su alrededor han ido pasando cosas”.

HASSAN Y DUBASIN

En cuanto a nombres propios, el intercambio entre Dubasin y Hassan tiene este sábado un capítulo más de la historia: “Lo de Dubasin yo creo que es más el contragafe. En su momento dije que para lo que necesitaba el Oviedo me valía el cambio de Hassan por Dubasin y poco a poco parece que Hassan está por dar la razón. Sí que es verdad que si le sale la primera te puede dar la tarde y si no se puede acabar diluyendo. Es un jugador que hay que ver cómo tiene el día. Sigo teniendo confianza en Hassan”.

Real Oviedo Hassan debutó en el Tartiere con la camiseta del Oviedo.

la baja de cazorla

El que se lo va a perder es Santi Cazorla, una baja capital para los azules: “Fastidia por todo, pero fastidia en lo deportivo, porque el Oviedo necesita un ritmo que le beneficie y Cazorla es el mejor metrónomo posible. Me está sorprendiendo el rendimiento de Cazorla. Me fastidia que no esté porque influye mucho en el juego y por el respeto que influye en rivales y arbitraje. Pero hay que saber funcionar sin él y si el Oviedo tiene esta plantilla es para poder tirar para adelante”.

En el transcurso de la semana de momento no ha salido ninguna polémica, algo que también agradece Heri Frade: “Parece que la atmósfera está más calmada y me alegro bastante. Que sea una gran fiesta. El derbi asturiano nunca ofrecerá las imágenes del derbi vasco, ni tampoco es que quiera esa imagen. Pero dentro de unos cánones de respeto y de dejarlo en el campo”