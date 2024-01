'Operación Mfulu': Así está la situación del objetivo del Oviedo para sustituir a Luismi

A una semana para el cierre del mercado de fichajes, el Real Oviedo se encuentra colocando su última pieza del puzzle: el mediocentro. La oferta del Juárez de México por Luismi, que tanto club como jugador ven con buenos ojos, ha provocado que la dirección deportiva del conjunto carbayón explore el mercado en busca de un recambio si Luismi hace las maletas rumbo al país azteca.

El favorito en la lista del Oviedo es Omenuke Nfulu, mediocentro de Las Palmas, que la pasada temporada fue pieza fundamental para el ascenso del conjunto canario pero que esta temporada, en Primera División, apenas ha contado con protagonismo. La operación no es sencilla para el Oviedo, que no dará salida a Luismi hasta que no encuentre un recambio.

¿Cuál es la postura de Las Palmas acerca de la posible salida de Mfulu?

En el capítulo de este miércoles en Deportes COPE Asturias, Juanfran Cruz, de COPE Gran Canaria, ha explicado la situación de Mfulu y la postura de Las Palmas acerca de una posible salida del centrocampista en esta ventana invernal.

Juanfran Cruz cuenta que Las Palmas conoce el interés del Oviedo por Nfulu. Y no es el único club interesado en el congoleño. “Sí, consta. Otra opción es el Espanyol. Las Palmas no tiene previsto que salga ningún jugador ni cedido ni traspasado. Podría cambiar algo de aquí al cierre del mercado, pero ahora la postura es esa”

El club amarillo, a falta de una semana para el cierre del mercado de fichajes, no tiene pensado dar salida a ningún futbolista de la actual plantilla. “Lo dijo García Pimienta antes de jugar contra el Rayo y dijo que Mfulu no le había pedido salir. No es el objetivo desprenderse de ningún jugador. Tienen una ficha libre y quieren firmar para completar la plantilla, pero que no salga nadie”, relata Juanfran Cruz en COPE Asturias.

¿Sería Nfulu un buen sustituto de Luismi en el Oviedo?

El objetivo del Oviedo jugó 30 partidos en la temporada 2022/23, cuando Las Palmas consiguió el ascenso a Primera División. Sin embargo, apenas ha sumado cinco encuentros en la máxima categoría del fútbol español. “¿Qué ha cambiado? Los compañeros. Perrone y Javi Muñoz son una competencia muy fuerte. Las Palmas defiende con balón y en ese perfil hay otros jugadores por delante”, explica Juanfran.

“Es un jugador muy físico, muy alto y fuerte al cruce. Juega por detrás de los centrocampistas y en el plano defensivo es extraordinario. El fuerte de Mfulu es defensivo y también ha jugado como central”.

ASÍ ESTÁ LA 'OPERACIÓN NFULU'