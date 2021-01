“El Oviedo me ha dado ese cariño, esa palmadita que necesitaba para sentirme feliz. Me lo está dando”. Nahuel Leiva está agradecido a su actual equipo. Tanto como para tener ya claro, apenas cinco meses después de su llegada, qué desea para su carrera profesional: “Si pudiera quedarme en Oviedo 5 ó 6 años, lo firmaría ahora mismo. ¡Ojalá! Es lo que siento, y también lo siente así mi familia”.

En la entrevista en Deportes COPE Asturias, Nahuel explica los motivos de su felicidad en el club del Tartiere: “Me estoy sintiendo importante dentro del vestuario, cosa que hacía tiempo que no encontraba. Estoy siendo yo mismo, algo que también hacía tiempo que no me sentía así, tan feliz, divirtiéndome en un campo de fútbol, que es lo que más me gusta. Y en Oviedo lo he conseguido; en el club me han dado todo, y creo que lo estoy devolviendo los fines de semana con mis actuaciones”.

“Mi familia, mis hijos, yo... estamos felices. Ellos están muy bien aquí, adaptados. Tengo contrato hasta junio, pero no cierro las puertas, veremos cómo acaba la temporada, y se verá a dónde iremos. Queda mucho. Yo era un futbolista que vine a Oviedo con muchas dudas, dudas futbolísticas mías, y me está yendo muy bien. Cuando uno está bien, poco tiene que cambiar. Me siento feliz, querido por los compañeros; es un gusto para mí ir a entrenar cada día con el Oviedo”, destaca.

Nahuel pretende mejorar aún su rendimiento para la segunda vuelta: “Quería ser importante en el Oviedo, vine para eso... Marcar goles, dar asistencias, pero no me conformo. He tenido una buena primera vuelta, pero no de sobresaliente. No me conformo, quiero mucho más. Me queda toda una segunda vuelta para mostrar mi potencial”.

En la entrevista, el atacante argentino también recuerda “la insistencia” del Sporting en años anteriores para llegar a Gijón. “Desde que salí de Villarreal al Betis me quisieron varios años, pero nunca se dio. Acabé en el rival de ellos. Es fútbol. ¿La afición el Oviedo contenta conmigo? Y yo encantado y feliz de estar aquí”.

Confianza en el equipo

“La mentalidad de todos es pelear con los de arriba y poder hacer algo bonito en esta segunda vuelta”, asegura el jugador del Real Oviedo. “Yo lucho cada día para volver a Primera. Es mi objetivo. Un compañero dijo hace dos días que le gustaría jugar en el Oviedo en Primera. A mí también. ¡Ojalá! Lo firmaría ahora mismo. Lucharemos para que eso se pueda conseguir. Y si no se puede, al menos intentarlo en la segunda vuelta”, responde en DCA.

"Uno nunca se tiene que quedar satisfecho con lo que ha hecho. El equipo podría estar más arriba. Pero tenemos los puntos que nos hemos merecido. Tenemos dos semanas para corregir cosas, ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Para no repetir errores. Espero que la segunda vuelta sea mucho mejor que la primera", desea.

Nahuel dice sentirse “muy feliz” por volver a jugar con Borja Valle, con quien coincidió en el Deportivo. “Se agradece su llegada y la competencia; que nos ayude a conseguir los objetivos que nos hemos planteado”, confía. Del actual vestuario, se detiene en Riki Rodríguez. “Me gustan los jugadores de toque. En mi equipo siempre tendría a Riki, me gusta mucho. Sé que no está teniendo muchas oportunidades, pero las va a tener porque trabaja bien. Le veo entrenar todos los días. Si tengo que quedarme con uno, me quedo con Riki”.

Se rebela contra la adversidad

“Mi infancia fue difícil, pero con los palos duros desde pequeño me hice más fuerte. También en estos últimos tiempos los he recibido, no me ha ido bien, y ahora me estoy levantando. Ahora quiero disfrutar. Piensas: 'si has podido con aquello, ¿cómo no vas a poder con lo otro?'. Lo estoy consiguiendo, pero me queda mucho aún, toda una segunda vuelta para seguir demostrando”, relata en la charla en COPE.

Leiva se vino muy joven a España para “sacar a la familia de donde vivía, darles una casa”. “No quería que mi hermano pasara lo que yo viví de pequeño, en el barrio donde vivíamos. Lo he conseguido pero no soy conformista. Puedo dar más, y estamos en el camino correcto para ser el que era hace un tiempo atrás”.

En la semana en la que se consumaba su llegada al Oviedo, Nahuel escuchó las palabras de José Manuel Llaneza en Deportes COPE Asturias. El dirigente del Villarreal se mostró convencido de que Nahuel aún tenía mucho que mostrar en el fútbol. “Con José Manuel tengo una relación de padre-hijo. En Villarreal me dio cariño, era una relación especial. Cuando dijo esas palabras me dio un aliento más de energía. Pensé: 'todavia hay gente que confía en mí, estoy a tiempo de todo'. Lo agradecí mucho porque, como él dijo, aún soy muy joven. Poco a poco estoy siendo el Nahuel de cuando estaba en Villarreal”, afirma. Nahuel, años después, sonríe cuando recuerda los partidos que le organizaban en Castellón para que él pudiera sonreír con la pelota. “No pude jugar partidos federados durante mucho tiempo. Me preparaban amistosos para que no estuviera triste. Aguanté y tuve mi recompensa”.