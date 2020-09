"A Nahuel no se le ha pasado el arroz, confío en que 'explote' en Oviedo"

José Manuel Llaneza es el histórico vicepresidente del Villarreal, hombre clave en el crecimiento deportivo del club en las últimas tres décadas. Sus ojos han visto grandes talentos que ha incorporado al fútbol español.

Hace una década, Nahuel Leiva emprendió su viaje a Europa. “Nosotros tenemos una escuela en Rosario que nos surte jugadores. Nahuel fue de los primeros que vino”, empieza a relatar Llaneza, de padre asturiano. El niño Nahuel no lo tuvo fácil cuando apareció en Vila-real con solo doce años de edad.

La legislación, con un cambio inesperado, impidió que obtuviera la doble nacionalidad. Tampoco hubo forma de conseguir el pasaporte italiano. “Él estuvo tres años sin jugar los partidos. Entrenaba durante la semana, y los fines de semana se los pasaba llorando, sin poder jugar”, cuenta el veterano dirigente. El Villarreal se empeñó en hacer la vida más fácil a su joven jugador. Había tal confianza en su progresión que el club organizaba partidos amistosos solo para que el extremo pudiera jugar y crecer en encuentros de máxima exigencia.

La carrera de Nahuel Leiva era tan prometedora que hasta el Consejo Superior de Deportes (CSD) se volcó para que el chico pudiera ser uno más en el Villarreal y pudiera participar en el fútbol federado. “Un seleccionador de categorías inferiores se fijó en él, quería llevarlo ya a la selección española. El CSD pudo aplicarle el mecanismo pertinente a los deportistas de alto nivel que pueden ser aprovechables para el deporte español. Al igual que se hace, por ejemplo, con los atletas. De esta forma, se logró que fuera español y, así, se evitó que pudiera ir convocado con Argentina.

El crecimiento de Nahuel continuó siendo imparable en el Villarreal. De los filiales al primer equipo, con un debut a los 18 años en la Primera División. Campeón de Europa sub 19, internacional sub 21. Betis, Barcelona B, Olympiacos, Deportivo, Tenerife. Y, hasta ahora, una sensación generalizada: el mundo del fútbol espera más del extremo de origen argentino.

“Por la razón que sea, no ha acabado de explotar. Pero tiene sólo 23 años, está en edad de hacerlo. Es de la edad de Rodri, Pedraza... De muchos jugadores que están en Primera. A Nahuel no se le ha pasado el arroz. Cuando le veo jugar, me parece que puede hacer mucho más de lo que hace. Y en Oviedo espero que lo consiga. Nos hemos cansado de ver jugadores que han explotado a los 25 o a los 26 años. Yo espero que Nahuel lo haga en Oviedo a los 23 ó 24”, confía Llaneza, el vicepresidente del Villarreal que fichó y perfiló deportivamente al próximo jugador del Real Oviedo.