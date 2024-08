Oier Luengo y el inicio del Oviedo: "Hay que ser autocríticos; queda mucho por mejorar"

El Real Oviedo ha regresado al trabajo este martes con la vista puesta en la jornada 3 de LaLiga Hypermotion. Este viernes (21:30 horas) el equipo de Javi Calleja se estrena en casa, en el Carlos Tartiere, recibiendo al Racing de Santander.

La novedad en la sesión ha sido el nuevo fichaje, Ilyas Chaira, que ya trabaja junto al resto de sus compañeros y podría entrar en la lista frente al Racing. Santiago Colombatto, que apura su recuperación, podría ser otra novedad en la convocatoria de Calleja para el viernes.





Rueda de prensa de Oier Luengo

Oier Luengo compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Requexón para dar su visión sobre el inicio liguero de los azules en esta temporada 2024/25.

Dar por bueno el inicio. "Tenemos que sacar las cosas positivas, que son los cuatro puntos y portería a cero, pero hay que ser autocríticos y ser conscientes de que hay mucho que mejorar. Ahora jugamos en casa, con nuestra gente. Queremos ganar con buenas sensaciones".

Mejor inicio que el año pasado. "El año pasado empezamos muy mal y mira como acabamos, pero queremos las sensaciones de pretemporada y que ahora no estamos consiguiendo".

Plantilla. "La plantilla es completísima en todas las líneas. Tenemos argumentos de sobra para hacerlo mejor y lo vamos a hacer".

Dominados en Riazor y Castalia. "En Riazor, el Deportivo hizo muy buen partido aunque en área no tuvieron acierto. La manera de jugar del Castellón es atípica y efectiva. Es muy difícil jugar contra ellos, lo hacen muy bien".

Racing de Santander. "Al Racing les conocemos mejor, ya jugamos contra ellos y conocemos a sus jugadores y su forma de jugar. En casa hay que ganar todos los partidos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Volver al Tartiere. "Tenemos muchas ganas porque la recta final de la temporada fue increíble con nuestra gente. Queremos volver a ganar y sentirnos como el año pasado".

Centrales. "El año pasado fue muy buena temporada personal y colectiva del equipo. La competencia es la que es porque hay mucha competencia, también Jaime. Seguro que todos sumamos".

Copa del Rey ante el Castellón la pasada temporada. "Acabé el partido y se lo comenté a Dani, que las sensaciones en Copa fueron muy parecidas. Hacen muy buena presión tras pérdida y su forma de jugar es caótica si tú estás plantado. No supimos hacer las cosas bien y por suerte sacamos un empate, aunque pudo ser algo más si metemos alguna que tuvimos".

Comparación de plantilla con el año pasado. "Los refuerzos que han traido son de gran nivel. Los que han venido y los que van a venir van a aportar muchísimo a la plantilla y a que el año vaya bien. Si no estamos al mismo nivel, estamos a un nivel superior. Ahora hay que demostrarlo".

No se han fichado centrales. "Creo que habla bien de nuestro trabajo. El club confía en los que estamos. No ha habido altas porque creo que no era necesario viendo el nivel que hay".

Sin goles encajados. "Habla bien de los centrales y de todo el equipo. Una de las maneras de reforzar el trabajo

¿Os preocupa que os hayan dominado equipos recién ascendidos? "Recién ascendido o no, no tiene nada que ver. Las plantillas se refuerzan muy bien. Son buenas plantilla sy campos difíciles. Hay que ser autocríticos, pero hay que dar valor a hacer un inicio así".

Renovación de contrato. "Llevamos muchos años de carrera futbolística. La gente no se pone nerviosa a final de mercado porque sabes lo que hay. Estás centrado en la liga, en lo deportivo".

Récord de abonados. "La gente está enganchada, la gente tiene ilusión. Veníamos de años muy difíciles y tenemos las mismas ganas que la gente de hacer algo grande".