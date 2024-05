Nacho Méndez avala a Ramírez: "Me encantaría que siguiera el míster, se lo ha ganado"

Nacho Méndez, jugador del Real Sporting de Gijón, compareció ante los medios de comunicación en el Espacio Leli Rubiera de la Escuela de Fútbol de Mareo en la previa del partido de este sábado (16:15 horas) en Butarque frente al Leganés.

Tercer jugador de campo con más minutos. "Se explica con mucho trabajo. Es un proceso. La categoría es muy larga y se hace muy larga. Agradecido al míster por la confianza, por los minutos de los que disfruto".

Más goles. "Tenemos la coña con el míster y con mis amigos en vacaciones en Estambul. Les decía que iba a hacer cinco goles este año y espero que queden más. La mitad de la promesa la he cumplido y falta la segunda mitad".

Papel de Preciado de tres victorias en tres partidos. "No tenemos que mirar más allá de nosotros mismos. Tenemos que ganar y evitar cábalas y las matemáticas. Tenemos que centrarnos en el juego, en el Leganés que es el próximo. Luego ya veremos el siguiente. Estamos en una situación buena, en una oportunidad muy bonita para nosotros".

Jornada contra el Leganés. "Lo vemos como todos los demás y respetamos mucho al Leganés. Están ahí por méritos propios. Tenemos humildad y respeto por el Legnés, pero estamos seguros que podemos competir bien. En la ida estuvimos cerca de ganar el partido contra ellos. Aunque este sea fuera de casa la mentalidad tiene que ser la misma. Son súper

Leganés. "No sé cómo será para ellos. Cuando te ves arriba todo el año te puede entrar el miedo a perder lo que llevas haciendo todo el año. Son un muy buen equipo, un buen bloque. Va a ser un partido muy bonito de ver y de jugar, con un gran ambiente".

Rober Pier como mediocentro. "No me parece que no sea su posición la de mediocentro. No es una posición nueva para él y ha rendido muy bien en Primera División ahí. Somos de poner etiquetas muy rápido. A partir de la segunda parte de Elche nos hemos acoplado bien los dos en el centro del campo. Me entiendo muy bien con él en el campo. Es un jugador con una inteligencia táctica altísima, de los que más de la plantilla. Viene de hacer mucha carrera en Primera División y se nota. Nos está ayudando mucho".

Pocas entradas para Leganés. "He leído por encima y tengo el mismo problema que la afición con las entradas porque las quiero para mis amigos y no sé si voy a poder conseguirlas (risas). Es una pasada lo de la afición, no vamos a descubrir a La Mareona ahora. Lo han demostrado en inifinidad de ocasiones. Les sentimos cerca sea donde sea el partido, vayamos a donde vayamos".

Renovación de Ramírez. "Las situaciones individuales son para junio. Cualquier situación personal va para junio, lo bueno para cada uno será lo bueno que haga el equipo de aquí al final. A la vista está que me encantaría que siguiera el míster, se lo ha ganado. Ha entendido muy bien al club en Gijón. Tiene la confianza de todo el vestuario y se ha ganado a todo el mundo dentro de la plantilla. Ojalá sea más años, pero de momento es el capitán de nuestro barco y vamos con él a muerte".

Renovación de Nacho Méndez. Las situaciones y egos personales tienen que quedar a un lado. Lo importante es el equipo y no hay que distraerse con nada. Estoy disfrutando como un niño de estar en mi casa, en mi club. Soy feliz y en el futuro nunca se sabe. Uno no puede ser esclavo de sus palabras. No sé lo que va a pasar mañana ni en el futuro mientras yo sea feliz aquí".