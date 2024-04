Nacho Martín y la presión sobre el Sporting: "Presión era pelear por no descender"

Después de dos derrotas consecutivas, ante Amorebieta y Racing de Santander, el Real Sporting de Gijónbusca resarcirse. Este domingo (15:15 horas) en Anduva visita al Mirandés con el objetivo de seguir vivo en la pelea por el playoff. Por su parte, el equipo 'jabato' lucha por la permanencia.

Entrenamiento y rueda de prensa de Nacho Martín

La mala noticia de este jueves ha sido una nueva lesión de Víctor Campuzano. El delantero catalán no se ha entrenado al volver a sentir molestias. Se esperaba que reapareciese frente al Mirandés, pero está descartado y espera los resultados de las pruebas para determinar el alcance de una nueva lesión.

Tras la sesión, Nacho Martín ha comparecido ante los medios de comunicación en el Espacio Leli Rubiera de la Escuela de Fútbol de Mareo.

Ánimo del vestuario. "Perdimos al final y siempre duele. Al acabar el partido estábamos fastidiados, pero ya pasó y hay que darle la vuelta. Veo al equipo entrenando muy bien y con la ilusión intacta. Tenemos ganas de ganar en Anduva".

Bajón físico. "No fue un tema físico contra el Racing, fue más mental. La primera parte fue muy buena porque marcamos y pudimos hacer el segundo. Al final nos echamos atrás y el Racing tiene muy buenos jugadores. Tuvimos más miedo a perder lo que habíamos conseguido que otra cosa".

Problemas a balón parado. "Son detalles que en estos últimos partidos nos están costando puntos. Antes dominábamos el balón parado".

¿Puede la presión? "No creo. Venimos de estos dos últimos años donde peleábamos por no descender a estas alturas de la temporada. El año pasado yo sí sentía presión al jugar porque si perdías un partido te ibas abajo. Ahora tenemos que disfrutar de estar donde estamos y seguir haciendo las cosas que nos funcionaban. Presión era lo del año pasado, no esto".

Buen momento personal, más dudas en el equipo. "Cuando juegas quieres que el equipo gane. Hubo partidos que jugué y ganamos, pero llevamos dos derrotas seguidas. Me estoy concontrando bien y ojalá pueda aportar mucho más para ganar que es lo más importante".

Problemas fuera de casa. "No te sabría decir la explicación. La mentalidad era de ganar los partidos de casa y los de fuera, pero ahora hay que enfocarse mucho más fuera. En casa damos buen nivel casi todos los partidos, así que hay que ir mucho más centrados fuera de casa. Hay que controlar los pequeños detalles al máximo ya desde Anduva este domingo".

¿Hay problemas de desconexiones en los partidos? "Sí, nos tenemos que centrar en eso. En especial a final del partido, cuando piensas que ya está todo ganado, ahí hay que estar muy concentrado, en especial fuera de casa".

El Mirandés se juega la permanencia y el Sporting en el ascenso. "Ya sea por arriba o por abajo se juegan finales. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas, aunque ellos se juegan la vida. Vamos a ir a ganar".

Rival: Mirandés. "Se juegan la vida y van a salir con todo. Nosotros tenemos que salir con la misma o más intensidad que ellos. La mentalidad tiene que ser ganadora".

Falta de gol del Sporting. "Los veo bien. Siempre se dice que son rachas, pero entrenando siempre nos exigimos siempre marcar goles porque hace que en los partidos luego marques. A los delanteros y al resto nos veo bien, centrados en que es algo que tenemos que mejorar. Acabarán entrando".

