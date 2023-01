Nacho Castro, un asturiano en la Kings League de Piqué e Ibai: "El formato va a crecer muchísimo"

La Kings League, el proyecto impulsado por Gerard Piqué e Ibai Llanos, ya es una realidad. Este domingo 1 de enero tuvo lugar la puesta de largo de la liga con muchos rostros conocidos en la organización y en el terreno de juego: Sergio Agüero, Iker Casillas, Joan Capdevila o Chicharito Hernández forman parte de un proyecto en el que también participa el téncico asturiano Nacho Castro. Tras entrenar a nivel profesional al Andorra o al San Fernando, el avilesino dirige al Ultimate Mostoles, presidido por DjMariio.

¿Cómo te llega esta oportunidad?

"Estaba en Barcelona. Por normativa no puedo volver a entrenar. Me llamaron algunos equipos pero tenía pensado salir fuera a entrenar. La semana pasada me llamó Mario antes del Draft y me ofreció la posibilidad de entrenar al equipo que preside con la libertad de salir si me surge algo del fútbol profesional. Acepté porque creo que es algo bonito de vivir. A nivel audiovisual no tiene nada que envidiar a la Primera División y creo que es un formato que va a crecer muchísimo".

Nuevas reglas diferentes al fútbol.

"Son cosas muy novedosas. Las redes sociales están con mucha fuerza, pobladas de gente joven que tienen mucha influencia en la sociedad actual".

¿Cuál es el nivel de los jugadores?

"El nivel es entre Tercera División o Regional Preferente. El nivel va a ser muchísimo más alto con el paso del tiempo. Luego hay gente como Carlos Castro, Joan Verdú, Lopo, Tamudo... incluso jugadores muy buenos de fútbol sala".

Ese Juanma que tienes en tu equipo parece buen futbolista.

"Lo ha dejado todo. Ha jugado en Tercera y también estuvo en el partido entre España y Francia de Youtubers. Es un chico con muy buen perfil y un chaval encantador en el trato"

Y a ti, ¿cómo te va más allá de este nuevo proyecto?

"Salí de San Fernando después de casi alcanzar el playoff de ascenso. Después de cuatro jornadas y perder contra el Alcorcón decidieron cesarnos. Eran muchos años sin disfrutar de la familia, el tema de ser entrenador no es fácil. Me ha servido para ordenar las cosas y liberar la mente. Por Asturias aún no he pasado y es algo que tengo que hacer para ver a mi familia".

