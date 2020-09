El Mumbai City hace una oferta a Hernán Santana

El Mumbai City, equipo de la Indian Super League, ha realizado una oferta a Hernán Santana. El centrocampista del Sporting ha trasladado esta opción a la dirección deportiva rojiblanca, con la que tiene que llegar a un acuerdo para rescindir el contrato. Esta posibilidad, adelantada por Onda Cero, ha sido bien recibida por el futbolista canario.

Desde hace meses, Santana tiene asumido el fin de su etapa en el Sporting. El jugador ha mostrado su buena disposición a encontrar una salida que sea positiva para las dos partes. Tras estudiar las propuestas recibidas, la opción de jugar en la India agrada a Santana. El entrenador del Mumbai City es el español Sergio Lobera, que coincidió con Hernán en la Unión Deportiva Las Palmas y espera poder contar con él para la presente temporada.

Ahora, el jugador y el club tienen que llegar a un acuerdo previo a la salida de Hernán Santana, con contrato vigente con el Sporting. Nada más acabar la pasada temporada, el director deportivo, Javi Rico, le comunicó que no entraba en los planes del nuevo curso. El centrocampista no ha participado en ningún amistoso a la espera de una salida de Gijón que se aproxima, con el fin de dejar atrás una etapa en la que no ha podido tener continuidad como titular en el Sporting.