¿Tiene motivos el Oviedo para confiar en el 'milagro' en Riazor? "El Depor no está en chanclas y bañador, pero casi"

Asturias - Publicado el 26 may 2025, 17:12

El Real Oviedo llega con opciones de ascenso directo a Primera División a la última jornada de LaLiga Hypermotion. El problema que afrontan los carbayones es que no dependen de sí mismos. La cuenta es clara: el Oviedo debe de ganar al Cádiz en el Tartiere y esperar a que el Elche pierda en Riazor ante el Deportivo de la Coruña. Misión complicada, pero no imposible.

En el capítulo de este lunes en Deportes COPE Asturias, Pepe Torrente (Deportes COPE Coruña), ha explicado como llega el conjunto gallego a la última cita de la temporada, sin nada en juego para ellos en la clasificación. "Me gustaría dar esperanzas a la gente de Oviedo, pero el Deportivo lleva tres derrotas seguidas, Mella no va a estar seguro porque está lesionado y Yeremay acaba de ser convocado por la sub21. La concentración comienza el sábado y el partido es el domingo. Cuando juega es otro Depor, pero seguramente se irá con la selección. Se despide Pablo Vázquez y el futuro de Gilsanz está en el aire. Digamos que el Deportivo no está en chanclas y bañador, pero casi", explica.

"Si hay que agarrarse a algo es que el Depor juega en casa. Además, vienen de jugar en La Romareda contra un Zaragoza lleno de miedo. La sensación es que el Elche viene con todo en juego y el Depor relajado, es difícil, pero si marcamos antes y ellos se ponen nerviosos...", remata.