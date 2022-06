Mora: "No ha habido nada con el Oviedo"

Ahora, en la dirección deportiva del Levante, pero siempre atento al Real Oviedo, Juan Luis Mora atiende la llamada de Deportes COPE Asturias. "Ha sido una temporada atípica con el descenso, pero ya estamos calentando motores", explica.

Un descenso que afecta "en lo deportivo, pero seguimos trabajando, toca ir día a día, en buscar jugadores y rastrear el mercado". Su labor es esa, peinar el mercado, dentro de la estructura deportiva del Levante. "Lo nacional todo el mundo lo conoce, es peinar el mercado de fuera. También la estructura de cantera, los chavales que consideramos que puedan tener proyección", asegura. "Hace poco estuve en Holanda, Suiza... para realizar seguimiento de jugadores en directo", asegura.

"No se han puesto en contacto conmigo, estoy en mi club, no ha habido nada del Oviedo", reconoce. En el pasado sí que han llegado a contactar. "El Oviedo no es un club normal para mí, me dio la posibilidad de vivir de esto que es el fútbol. Lo sigo en la distancia. Es de bien nacido ser agradecido", admite.

"Es mi decimotercera temporada en el área de la dirección deportiva del Levante, es un equipo que me ha dado muchas cosas, pero el Oviedo siempre será el Oviedo; esta temporada lo han tenido en la mano y la afición está totalmente involucrada", expone. Para Mora, "el Oviedo ha sido como el Levante; empezamos mal, tuvimos un arreón y el equipo ha ido, pero no nos ha dado tiempo. El Oviedo empezó empatando partidos que debería haber ganado, en la distancia se ha visto una dinámica ganadora en los últimos partidos y eso es lo que te lleva a estar ahí, a tener opciones de ascenso o promoción; ha sido una lástima porque la dinámica era muy buena".

"Doy fe de que todos los equipos están trabajando. El mercado no se ha movido mucho aún, pero es temporada para ello. En el Levante tenemos que ser más rápidos que los más rápidos. Los jugadores son los que son", zanja.