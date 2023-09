Martínez Salvador sobre la reforma de El Molinón: "No estamos en disposición de decir si es viable"

El pasado martes el Sporting presentó los detalles de la reforma de El Molinón al Ayuntamiento. Una reforma ambiciosa con el objetivo de convertirse en sede para el Mundial 2030. Por parte del consistorio estuvieron presentes representantes de las tres fuerzas políticas que forman el gobierno, entre ellos Jesús Martínez Salvador, portavoz municipal que este martes, una semana después ha expresado las conclusiones del consistorio tras la reunión.

Reconoce Martínez Salvador que sería un buen proyecto, pero que hay muchos detalles en los que avanzar: "No tiene sentido reformar el estadio sin reformar el entorno. No nos movemos de lo que hemos dicho siempre. El Mundial sería algo evidentemente bueno para la ciudad. A día de hoy, es un planteamiento que si bien sería positivo para la ciudad, no estamos en el momento de poder avanzar en él. Hay una estimación económica de la que se ha hablado de la ejecución de la obra, que es muy elevada".

Y apunta el portavoz municipal que el consistorio todavía "no está en disposición de decir si es viable": "De momento no hay un plan financiero que permita estudiar con seriedad y rigor cómo se podría asumir. Hasta que eso no lo tengamos encima de la mesa, es una idea que está ahí como otras muchas. Sería positiva para la ciudad, pero no estamos en disposición de decir si es viable o no".