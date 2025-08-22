COPE
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

REAL SPORTING

La Mareona nunca deja solo al Sporting: viaje por tierra, mar y aire a Ceuta

Autobús, avión y ferry. Es la combinación que han utilizado decenas de aficionados rojiblancos para acompañar al Sporting en el Afonso Muruve. Maik, de la Peña Sportinguista Los Guajes, relata en Deportes COPE Asturias el viaje acompañando al equipo.

Aficionado del Sporting en un recibimiento al equipo
COPE Asturias

La Mareona por tierra, mar y aire a Ceuta

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el

1 min lectura

