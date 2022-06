Marc Valiente en #DCA: "El Sporting es un club que te atrapa"

Marc Valiente ha puesto el punto y final a su periplo en el Sporting. Tres temporadas del central catalán en Gijón en las que ha acumulado grandes recuerdos y ha generado un gran sentimiento por el Sporting, al igual que su familia. Las dos últimas temporadas, marcadas por las lesiones, han sido su caballo de batalla, pero el central catalán se marcha satisfecho del club que más le ha marcado durante su carrera a nivel emocional.

Hablamos con Marc, que aún disfruta de Gijón junto a su familia, pocos días después de hacer oficial su salida del Sporting, en una entrevista en la que se despide del sportinguismo.

¿Cuáles son tus planes a largo plazo?

"De momento, relajar las pulsaciones y disfrutar de la ciudad sin competición. Luego nos iremos a Barcelona, a ver cómo va el verano".

Te vas enamorado del Sporting, Marc.

"Es un club que atrapa. Desde fuera me lo parecía y desde dentro también. Aunque las cosas no han salido en estos tres años como todos queríamos, el Sporting es un club increíble para estar. El Molinón es una pasada, Mareo también... sólo puedo hablar bien de este club".

Has estado en grandes equipos. ¿Qué hace especial al Sporting?



"Lo que transmite la ciudad. El sportinguismo es algo muy grande. Ver a niños con la camiseta del Sporting por la calle y que no lleven la del Barcelona o la del Madrid, marca la diferencia. Mareo es un sitio increíble para trabajar... hay pocos sitios como Mareo o El Molinón para trabajar, la verdad".

Tu problema han sido las lesiones, ¿no?

"Hablándolo con gente, me decían que les hubiera gustado disfrutar con el Marc de 27 o 28 años. La fascisitis o esta última lesión se me alargaron en el tiempo. Me hubiera gustado competir con otro tono físico".

¿A dónde podrías haber llegado en el Sporting sin lesiones?

"Mi mejor nivel futbolístico fue en el Valladolid. Disputé dos playoff, jugué en Primera... Cuando estuve en mi mejor momento a nivel físico, di un nivel bueno. Ojalá haber estado así los tres años".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cuando estabas al 100%, mucha gente decía que eras el mejor central de la plantilla

"Yo he intentado hacerlo lo mejor posible y después apoyar a quien jugaba. El tiempo pasa para todo el mundo y es una pena".

¿Quién te ha marcado en estos tres años en el Sporting?

"A nivel de entrenadores, David Gallego. Me ayudó a no rendirme. Con la fascitis tuve momentos de pensar en dejarlo y él tuvo paciencia para esperarme y darme otra vez la oportunidad. Más allá de los entrenadores, todos son maravillosos en ese club. Nos hacen el día a día más fácil a los jugadores y es de agradecer".

¿Crees que se fue injusto con David Gallego?

"Entramos en un bucle de resultados y es lo que marca el fútbol. No soy quién para decir si es justo o injusto. Con David jugamos un gran fútbol, aunque no sea el fútbol que siempre ha triunfado en Gijón. Los diez partidos de este año fueron maravillosos y la gente los recordará a pesar del año nefasto que hicimos".

¿Qué le falta al Sporting para volver a donde merece?

"Es difícil hacer un análisis de tres años. Es muy difícil ganar solo con el escudo en el fútbol moderno. Tienen que sentarse los que mandan, y creo que lo van a hacer, para pensar que Mareo es un sitio para explotar más lo que tienes y creo que lo van a hacer. El club es muy grande".

¿Cuál es la receta?

"Teniendo paciencia, lo primero. El fútbol es presente, no importa lo que hjiciste en el pasado. Los presupuestos marcan mucho lo que tienes que hacer durante el año. Lo que no puedes tocar fuera, tienes que tenerlo en casa. Para los que venimos de fuera es increíble disfrutar eso y hay que explotarlo".

Es difícil para un equipo que va acumulando temporada en Segunda, competir con los Levante, Granada, Alavés...

"Es prácticamente imposible. Son presupuestos que, muchas veces, doblan al tuyo. Cuantos más años pasen en Segunda División, más difícil será. Hay que tener paciencia, aunque sea difícil pedírselo a la afición. Ha entrado la persona idónea en el club; el Pitu le puede dar un giro a esto".

¿Ha cambiado el ambiente dentro del club con Abelardo?

"Lleva solo cuatro semanas, pero se nota que es competitivo por naturaleza y que ama al club. Las dos cosas juntas pueden influenciar mucho en los chicos jóvenes".

¿Vas a seguir jugando? ¿Piensas en la retirada?

"Me gustaría seguir jugando para quitarme la espina de este año. Mi idea es seguir jugando. Con paciencia, porque no quiero decidir ahora mismo. Mi idea es seguir jugando al nivel competitivo que pueda".

Te pega ser entrenador.

"Me lo han dicho... pero creo que no (risas). Es el que recibe más palos y se va antes de los sitios. Pero sí me gustaría vincularme al fútbol porque es lo que sabemos hacer desde pequeños. Alguna vinculación al fútbol tendremos seguro".

A ver quién le explica a tu hijo que no se va a poner la camiseta del Sporting en Gijón.

"He ido intentando llevarlo por el camino para que lo entendiera... Creo que es el primer sitio que recordará, que su padre jugó en Gijón. Y eso me hace mucha ilusión".