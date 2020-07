Luismi, objetivo número uno

"Si solo hubiéramos podido hacer un fichaje, ese habría sido el de Luismi". La frase de Francesc Arnau se refiere al pasado mercado invernal, pero, exceptuando las evidentes necesidades en la portería, también se puede trasladar al actual verano. Luismi Sánchez centra los esfuerzos de la dirección deportiva. El centrocampista es la gran prioridad para el club del Tartiere. El Oviedo ya ha hecho llegar al Valladolid su primera oferta para prolongar la estancia de Luismi en Asturias.

“Luismi es un mediocentro defensivo como la copa de un pino. Tiene muchos clubes que le están tentando, no solo el Oviedo. Es verdad que el Oviedo ha hecho una oferta, que Arnau ya me ha hecho llegar su intención de contar con el jugador. Nosotros queremos que el jugador se presente con nosotros y luego ya ir avanzando. Hay muchos clubes que han preguntado por Luismi, también de Primera”, ha confirmado el director deportivo del Real Valladolid, Miguel Ángel Gómez, en una entrevista en Radio Marca Valladolid.

Gómez ha valorado también las circunstancias económicas que pueden alejar a Luismi de Oviedo. “Para justificar posibles situaciones o justificar que no venga un jugador, se comentan cosas... Por respeto al jugador, yo no tengo la autorización de hablar de sus condiciones personales y económicas. No sé lo que se ha comentado. ¿Un millón de euros bruto de sueldo? Seguro que eso no es así, os digo yo que no. Luismi está en una valoración adecuada para el potencial que tiene. No hay que olvidar que, en su momento, equipos de Primera querían hacer lo mismo que con Mata, ficharlo libre”, ha respondido el responsable deportivo pucelano.

Ante una dura competencia, el Oviedo intenta conjugar sus posibilidades económicas y deportivas para convencer al Valladolid y a Luismi. El jugador, que ha estado feliz y recuperado su mejor nivel en Asturias, tendrá un gran poder de decisión. De momento, desde su agencia de representación, abierta a valorar otros nombres, se limita al máximo la información. “De ese asunto no vamos a hablar”, repiten. El Oviedo se enfrenta a un complejo ascenario en el que intentará resistir e insistir para salir victorioso.