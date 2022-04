Luis Sierra analiza al Sporting en #DCA

Luis Sierra, jugador del Sporting entre 1988 y 1994, estuvo en El Plantío como comentarista de COPE Burgos retransmitiendo el partido entre Burgos CF y Real Sporting.

Vistió 186 la rojiblanca y se mostró crítico con su ex equipo tras el empate del Sporting. "Vi a un Sporting desconfiado de sus posibilidades y de su historia. Si no confías en tus posibilidades, difícilmente vas a conseguir grandes cosas. Creo que el Sporting no se ha adaptado bien a la categoría".

