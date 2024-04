Luis Carrión rebaja la presión: "Noto ansiedad por el playoff; hay que disfrutar del camino"

El Real Oviedo completó este jueves su última sesión de entrenamiento en El Requexón antes de viajar rumbo a Elche para jugar este viernes (20:30 horas) en el Martínez Valero. Los azules, ante el reto de ganar a un rival directo en la clasificación para terminar la jornada 34 en LaLiga Hypermotion en playoff de ascenso por primera vez en la presente temporada.

Bajas para Elche y rueda de prensa de Luis Carrión

El Oviedo vuelve a tener bajas importantes en la convocatoria. A las ya conocidas de larga duración (Costas, Tarín y Mario) se suman en las últimas dos semanas tres ausencias importantes en la plantilla oviedista: Borja Bastón, Santi Cazorla y Jonathan Dubasin. Bastón y Cazorla, lesionados en el sóleo, estarán varias semanas de baja. Por su parte, Dubasin solo está previsto que se pierda el partido ante el Elche y regrese la próxima semana ante el Mirandés.

Antes del entrenamiento, Luis Carrión compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Requexón.

Semana corta e importante. "Viendo cosas del Elche y con ganas de que llegue el partido de mañana para disfrutarlo y ganarlo".

Victoria ante el Villarreal B. "Hubo momentos buenos en la primera parte, de leer bien el partido. Los jugadores supieron atraer bien al rival en el segundo gol para encontrar los espacios y marcar el gol de la victoria. Nos faltó marcar el tercero, pero estuvimos a buen nivel".

Convocatoria. "Luismi está bien, perfecto. Santi Cazorla está lesionada y Camarasa lleva entrenando varios días y valoramos la opción de incluirle en la lista".

Elche. "Es un buen equipo. Un equipo trabajado que hace una presión valiente. Hemos visto muchos partidos de ellos para hacerles daño. El equipo está convencido de ir al Martínez Valero a ganar, no a especular".

Colombatto en el perfil diestro. "Cuando hacíamos la salida de tres y jugaba en la izquierda, venía muy en corto a recibir. La idea es que estuviera más lejos del balón, además hizo una presión muy alta. Robamos mucho arriba y en parte es por su trabajo. Cada partido es diferente, veremos si lo mantenemos".

Sin Cazorla, ¿Colombatto en la mediapunta? "Su sitio es más cerca de la línea defensiva y desde ahí poder llegar, que tiene piernas".

Dubasin. "Ha mejorado, pero ahora hablaremos con los fisios y decidiremos".

Baja de Cazorla. "Mucha gente se reiría si dices que la baja de Cazorla no afecta. Me fastidia sobre todo por él porque está muy feliz de jugar en el Oviedo, su familia también. Hay gente haciendo las cosas muy bien y tengo en mi cabeza la solución, pero no voy a dar pistas. Salga quien salga formará un buen equipo".

Plazos para Cazorla. "Veremos los plazos. Nunca he entendido eso de dar semanas exactas. Lo que es seguro es que va a llegar a la parte final en unas condiciones perfectas. Llegaba justo al final de algunos partidos, le quité en alguno por precaución. Nos vendrá de lujo en la parte final".

Alemao. "Ojalá esté como el otro día en todos los partidos. Es un chico diferente, que rompe, hace desmarques al espacio. También tiene cosas por mejorar que trabajamos desde el primer día. Alemao, Millán, Dubasin o Masca son buenas opciones para jugar arriba".

Estilo del Elche. "Me gusta verlos, como me gusta ver al Racing. No hacen nada improvisado, están muy trabajados. Dicho esto, se les puede hacer daño. En Segunda no disfrutas con todos, pero con el Elche disfruto".

Rendimiento de Viti como lateral. "No me ha sorprendido porque es un tipo inteligente. Le explicas las cosas una vez y lo entiende. Fue carrilero con Álvaro Cervera y lo hizo bien. Pensé que lo que yo quería podía hacerlo bien y no me equivoqué. Lucas Ahijado está mejor que otros que están jugando en otra posición, pero la competencia es muy dura. Estoy muy contento con los dos en el lateral derecho".

Partido contra el Elche en la primera vuelta. "Ojalá el resultado sea igual. Ellos nos metieron un gol en una transición en la primera parte. Han cambiado alguna pieza como John en el centro del campo, han fichado... pero su idea es la misma. Ese día hicimos bastantes cosas bien y queremos repetirlo para ganar".

Césped del Tartiere. "Queremos tener todo perfecto, pero hemos perdido un partido de dieciseis en casa. Podía estar mejor, trabajan todos para que esté mejor, pero nos va bien así. Tenía parte de barro el otro día, pero he venido aquí como visitante hace dos o tres años y ha mejorado mucho. No vamos a poner excusas y trabajaremos para seguir así en casa".

Oportunidades no aprovechadas en el playoff. "Noto mucha ansiedad por el playoff. En el club, en el vestuario, en vosotros la prensa... Estás continuamente pensando en eso, en meterse, en subir. Lo que les digo a los jugadores es que hay que disfrutar del camino y como consecuencia de eso conseguir el objetivo. Ojalá entraramos mañana en playoff para quedarnos y salir, pero el objetivo es estar en la jornada 42, pero sin ansiedad y con tranquilidad".

